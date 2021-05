Bredenbeck

Nachdem der Maibockanstich der Feuerwehr Bredenbeck im vergangenen Jahr virtuell gefeiert worden war, sind die Feuerwehrleute mit den Worten und der Hoffnung auseinandergegangen, sich in diesem Jahr wieder live sehen zu können. Doch aufgrund der Corona-Pandemie war das auch jetzt nicht möglich – und so fand der Maibockanstich auch in diesem Jahr virtuell statt.

Am Sonnabend war es dann soweit: Um 18 Uhr begrüßten zwei Feuerwehrmänner ihre Kammeraden live aus dem Feuerwehrhaus – per Online-Konferenz. Zu Beginn gab es zunächst ein paar Grußworte von Ortsbrandmeister Sven Sachse. Danach wurde erst einmal mit einem Getränk, größtenteils Maibockbier, vor den Bildschirmen angestoßen. „Die Getränke wurden am Freitagabend von den Kameraden an die teilnehmenden Mitglieder verteilt“, sagt Feuerwehr-Pressesprecher Michael Hirt.

Zahlreiche Mitglieder der Feuerwehr haben bei der Video-Konferenz mitgemacht. Quelle: Feuerwehr Bredenbeck

Musikzug spielt für Feuerwehrkameraden

Der Abend war dann gefüllt mit verschiedenen Eindrücken des vergangenen Jahres. Es wurde über die aktuellen Tätigkeiten, wie zum Beispiel der Arbeitsgruppe „Neubau Feuerwehrhaus Bredenbeck“ berichtet und über geplante Dinge für das zweite Halbjahr 2021. Per Livevideo wurden den Mitgliedern die aktuellen Umbaumaßnahmen an den Fahrzeugen im Bereich des Atemschutzes gezeigt. Im Anschluss zeigte Günter Deitermann aus der Altersabteilung noch Fotos aus der Vergangenheit. „Bevor es dann in einen netten Plausch überging, wurde durch Werner Hoffmann vom Musikzug Bredenbeck noch der Mai mit einem Trompetenstück willkommen geheißen. Natürlich ,live’ gespielt“, sagt Hirt.

Knappe zwei Stunden verbrachten die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Bredenbeck so miteinander. „Für viele eine willkommene Abwechslung“, berichtet Hirt. Zum Schluss wurde noch mal die Hoffnung ausgesprochen, dass man im kommenden Jahr den Maibockanstich hoffentlich gemeinsam „live“ feiern wird. „Bis dahin wünscht die gesamte Feuerwehr Bredenbeck, dass alle gesund bleiben mögen und die Pandemie dann hoffentlich für alle Menschen unserer Erde überstanden ist“, sagt Hirt.

Von Lisa Malecha