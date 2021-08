Bredenbeck

Es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass die Freiwillige Feuerwehr Bredenbeck in das von der Hochwasserkatastrophe schwer gebeutelte Eifelstädtchen Kall gefahren ist. „Es gibt noch viel zu tun und viele Menschen, die betroffen sind, benötigen noch Hilfe“, sagt Michael Hirt, der die Einsätze koordiniert. Bredenbecks Ortsbrandmeister Sven Sachse und sein Stellvertreter Christof Reichelt sehen das genauso. „Solange die Kameradinnen und Kameraden hoch motiviert sind, vor Ort Hilfe zu leisten, und wir uns gleichzeitig nicht überfordern, solange machen wir weiter“, sagt Sachse. Was ihn und seine Kameraden motiviert, sei die große Dankbarkeit. 

Der Putz wird von den Wänden gemeißelt. Quelle: Feuerwehr Bredenbeck

Nach dem verheerenden Hochwasser ist jetzt der Wiederaufbau in den betroffenen Gebieten das Wichtigste für die Menschen dort: Häuser, die überflutet waren, müssen vom Schlamm befreit, neue Stromleitungen verlegt sowie Wände und Böden getrocknet werden. Knapp sechs Wochen ist es her, dass mehrere Regionen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz von der Flutkatastrophe heimgesucht wurden. Für die Feuerwehrleute aus Bredenbeck war es der fünfte Hilfseinsatz in der Gemeinde Kall in NRW.

Die Bredenbecker hatten sich in mehrere Teams aufgeteilt. Eine Mannschaft unterstützte bei der Ausgabe und Verteilung von Lebensmitteln, auch die Versorgung mit Getränken wurde von hier aus koordiniert. Andere Teams halfen betroffenen Familien in ihren Häusern. Dort wurden die Bodenbeläge herausgenommen, im Anschluss noch der Estrich und der Putz von den Wänden gestemmt. Um nicht auf Maschinen und Geräte von den Einwohnern angewiesen zu sein, hatten die Bredenbecker ihre privaten Bohr- und Stemmhämmer mitgebracht. Die Dankbarkeit der Hausbesitzer sei unbeschreiblich groß gewesen, berichtet die Bredenbecker Feuerwehr. Für die Menschen sei es unfassbar gewesen, dass man extra knapp 400 Kilometer anreist, um Schwerstarbeit zu leisten.

Alles muss raus – auch der Spaltklinker vom Betonfußboden. Quelle: Feuerwehr Bredenbeck

Als nächstes sollen die gesammelten Spendengelder aus der Aktion „Helfer helfen Helfern“ an die Betroffenen verteilt werden. Spenden werden nach wie vor gebraucht – aber noch kein Mobiliar, bittet die Bredenbecker Feuerwehr, die diesbezüglich bereits mehrere Anfragen bekommen hat. Im Moment sei erst aus ungefähr der Hälfte der betroffenen Häuser der Estrich und Putz entfernt worden. Die Bautrockner würden ununterbrochen laufen. Und sobald Mauerwerk und Betonplatten wieder trocken seien, müsse erst einmal neuer Estrich in den Häusern verlegt werden und die Wände neu verputzt werden.

Container ist fast voll, auf geht es zur nächsten Einsatzstelle. Quelle: Feuerwehr Bredenbeck

Die Feuerwehr schätzt, dass es erst in etwa drei Monaten soweit sein wird, dass Mobiliar benötigt wird. Die Bredenbecker stehen im täglichen Kontakt mit der Einsatzleitung vor Ort. Auch für Mobiliar werde es zu gegebener Zeit einen Spendenaufruf geben, kündigt die Feuerwehr deswegen an.

Spenden für Spritgeld Die Wennigser honorieren das Engagement der Bredenbecker Feuerwehr in den Flutgebieten und spenden für die Spritkosten. Mittlerweile greifen die Kameradinnen und Kameraden bei ihren Fahrten auch auf ihre Privatautos zurück. Einige Bürger hätten bereits auf das Konto der Feuerwehr Bredenbeck Beträge gespendet, damit die Spritkosten nicht aus eigener Tasche bezahlt werden müssen. Überrascht waren Ortsbrandmeister Sven Sachse und sein Team über die Aktion von Monika Mainka aus Wennigsen. Sie hatte in ihrer Nachbarschaft und bei der Mitgliederversammlung des Verkehrs- und Verschönerungsvereins eine private Spendensammlung initiiert. 335 Euro kamen dabei zusammen. Auch dieses Geld soll für die Spritkosten verwendet werden.

Von Jennifer Krebs