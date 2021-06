Bredenbeck

Auf diese Woche haben die Aktiven der freiwilligen Feuerwehr Bredenbeck lange gewartet: In der vergangen Woche konnten alle Abteilungen ihren Dienst wieder aufnehmen – und zwar in Präsenz.

20 Aktive übten an ihrem ersten Dienstabend gleich wieder das Vorgehen bei einem Brandeinsatz, „was bei den Temperaturen zwar schweißtreibend war, aber alle waren zufrieden“, sagt Michael Hirt, Pressesprecher der Feuerwehr Bredenbeck. Wie sehr die Dienste in Präsenz gefehlt haben, zeigte sich unter anderem daran, dass alle zur Verfügung stehenden Plätze in den drei Fahrzeugen belegt waren.

Die Jugendfeuerwehr darf sich endlich wieder treffen. Quelle: Feuerwehr Bredenbeck

Kinder und Jugendliche starten mit Diensten

Auch die Kinder- und Jugendfeuerwehr konnte am Freitag wieder durchstarten. Bei 32 Grad Sommerhitze war nicht viel mit strategischer Feuerwehrausbildung – dafür gab es bei der Kinderfeuerwehr eine ausgiebige Wasserschlacht, wobei die Betreuerinnen und Betreuer von den Kindern nicht verschont wurden.

Die Jugendfeuerwehr ließ es auch erst einmal ruhig angehen. Nach einer kleinen Gesprächsrunde über die kommenden Dienste wurde ein Ausflug zur Eisdiele gemacht. „Das kam bei den sommerlichen Temperaturen auch sehr gut an“, sagt Hirt.

Die Aktiven der Feuerwehr Bredenbeck haben ihren ersten Dienst in Präsenz nach langer Corona-Pause wieder durchgeführt. Quelle: Feuerwehr Bredenbeck

Der Musikzug wird in den nächsten Wochen die Proben wiederaufnehmen. Nur die Altersabteilung muss noch etwas warten. „Aber auch hier wird dieses Jahr noch was passieren, sofern es die Corona-Lage zulässt“, sagt Hirt und ergänzt, dass nun alle hoffen, dass die Präsenzphase lange anhält und nicht wieder steigende Infektionszahlen dazu führen, dass die Ausbildungsdienste vor den Monitoren abgehalten werden müssen.

Neue Mitglieder sind willkommen

Wer auch Interesse an der Arbeit der Feuerwehr hat, der kann unverbindlich vorbeischauen. Die Kinderfeuerwehr trifft sich immer freitags ab 17 Uhr, die Jugendfeuerwehr freitags ab 18:15 Uhr, der Musikzug dienstags ab 19 Uhr und die Aktiven – also die Einsatzabteilung – trifft sich immer montags ab 19 Uhr. Alle Abteilungen treffen sich immer am Feuerwehrhaus Bredenbeck.

Von Lisa Malecha