Bredenbeck

Seine Wahl ist zwar schon etwas her, coronabedingt konnte Bürgermeister Christoph Meinke den Bredenbecker Sven Sachse aber erst Ende des Jahres offiziell zum Ortsbrandmeister ernennen. Sachse tritt damit seine zweite Amtszeit an der Spitze der Ortsfeuerwehr Bredenbeck an – und hat große Pläne für die kommenden sechs Jahre.

Allen voran natürlich die Realisierung des Neubaus für die Feuerwehr. Denn am jetzigen Standort in der Ortsmitte kann die Feuerwehr nicht bleiben, sagt der Ortsbrandmeister. Dort fehle der Platz für eine dringend erforderliche Erweiterung. Darum führe die Gemeinde aktuell mit drei Grundstückseigentümern Gespräche, um ein geeignetes Areal für den Neubau zu finden.

Anzeige

Denn im Feuerwehrhaus auf dem Areal zwischen Schul-, Astern- und Wennigser Straße stoße die Stützpunktfeuerwehr immer mehr an ihre räumlichen Grenzen. Es fehlen richtige Umkleiden sowie Ausbildungs- und Schulungsräume. Und auch die Garage wird für neue Fahrzeuge bald zu klein sein.

Einzug ist für 2027/2028 geplant

„Wir werden dann Anfang des Jahres mit einer internen Arbeitsgruppe alle wichtigen Informationen zusammentragen – etwa, wie groß der Neubau sein muss, was sich auf dem Grundstück ermöglichen lässt, und wir schauen auch, was wir aus neuen Feuerwehrhäusern, wie etwa dem in Bad Münder, übernehmen können“, sagt Sachse.

Die Feuerwehr Bredenbeck baucht mehr Platz, die Fahrzeughallen sind zu klein für die künftigen Einsatzfahrzeuge. Darum wünschen sich die Bredenbecker einen Neubau. Quelle: Frank Hermann (Archiv)

Der Neubau wird vermutlich auf der grünen Wiese außerhalb der Ortslage entstehen – eine zunächst diskutierte Fläche in der Ortsmitte hinter dem Dorfgemeinschaftshaus hatte sich als zu klein erwiesen, erläutert der Ortsbrandmeister. Der Einzug ist für 2027/2028 geplant – wenn alles klappt und die finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt werden, sagt Sachse. Er habe ein Feuerwehrhaus etwa in der Größe des Gerätehauses in Wennigsen vor Augen. Das entspräche dann auch den Vorgaben der Feuerwehrunfallkasse.

Neues Fahrzeug kommt mit Verzögerung

Die Bredenbecker bekommen zudem ein neues Hilfeleistungs- und Löschfahrzeug HLF 20, das voraussichtlich zwischen Ende 2020 und Mitte 2021 geliefert wird. Das Fahrzeug wurde bereits im dritten Quartal 2019 zum ersten Mal ausgeschrieben. Diese Ausschreibung musste aber zunächst aufgehoben und das Leistungsverzeichnis überarbeitet werden, bevor das Fahrzeug dann erneut ausgeschrieben wurde. Wegen der Corona-Pandemie hatte sich dann die für Ende diesen Jahres geplante Lieferung verzögert. Wenn das HLF 20 da ist, will sich die Feuerwehr auch um ein neues Löschgruppenfahrzeug LF20 kümmern.

Sachse habe nicht lange darüber nachdenken müssen, ob er sich nach seiner ersten Amtszeit erneut zur Wahl aufstellen lässt. „Natürlich war ich in den ersten Jahren überrascht, wie viel Arbeit die Position mit sich bringt, aber ich habe Spaß daran gefunden“, sagt er. Zudem wolle man ja auch ernten, was man sät.

Von Lisa Malecha