Die Ortsfeuerwehr Degersen feiert in diesem Jahr ihr 110-jähriges Bestehen. Ortsbrandmeister Jörg Ommen hat in der Jahresversammlung im Dorfgemeinschaftshaus anlässlich des runden Geburtstages eine kleine Feier im Kreise der Mitglieder angekündigt. Demnach hat bereits eine Planungsgruppe mit Vertretern aus allen Abteilungen mit den Vorbereitungen begonnen.

Das interne Fest ist laut Ommen für den 18. Juli geplant. Eine große Feier will die Ortsfeuerwehr aber dann in zwei Jahren anlässlich ihres 112-jährigen Bestehens ausrichten. Vom 2. bis 4. September 2022 soll gemeinsam mit dem Ortsrat Degersen, den Treckerfreunden und den Heimatfreunden ein großes Zeltfest gefeiert werden. „Zusammen kommen wir dann auf 1195 Jahre“, sagte Ommen.

Einsatzzahlen sind gestiegen

Das Ortskommando blickte in der Versammlung auch auf das vergangene Jahr zurück: Die Einsatzabteilung rückte demnach zu insgesamt 23 Einsätzen aus – darunter sieben Brände, sieben technische Hilfeleistungen und neun Fehlalarme. Damit habe die Zahl der Einsätze gegenüber dem Vorjahr um 56 Prozent zugenommen, berichtete der stellvertretende Ortsbrandmeister Marc Wesche-Kaufmann. Die Feuerwehr Degersen zählt derzeit insgesamt 421 Mitglieder. Darunter sind laut Ortsbrandmeister 72 Aktive in der Einsatzabteilung, im Musikzug, in der Flötengruppe sowie in den Nachwuchsabteilungen. Dazu kommen 22 passive Mitglieder und 315 Förderer.

Musikzug hat neue Dirigentin

Die Sprecherin des Musikzuges, Alexandra Mensing, stellte in der Jahresversammlung die neue Dirigentin Tanja Meyer vor. Sie ist seit dem vergangenen Mai Nachfolgerin von Lev Bonderev. Laut Mensing gab er den Posten ab, um künftig mehr Freizeit zu haben. Seit Herbst gibt es für den Musikzug nun auch ein sogenanntes Vororchester. „Dazu gehören sieben Jugendliche, die sich einmal pro Woche treffen und eine musikalische Grundausbildung erhalten“, berichtete Mensing.

Die Nachwuchskräfte studieren laut der Sprecherin die gleichen Stücke wie das Hauptorchester ein. „Einmal im Monat spielen dann alle gemeinsam, um die jungen Musiker langsam zu integrieren“, sagte Mensing. Sie erinnerte auch noch einmal an die überraschende Erbschaft. Die drei Musikzüge der Feuerwehr Wennigsen erbten kürzlich 100.000 Euro vom früheren Uhrmacher im Ort, Hermann Knölke.

Zahlreiche Ehrungen für langjährige Mitglieder

In der Versammlung wurde Ernst Bormann als ehemaliger Aktiver für 50-jährige passive Mitgliedschaft und Zugehörigkeit zum Musikzug geehrt. Der Ehrenortsbürgermeister Fritz Sennholz ist seit 60 Jahren Fördermitglied. Horst Theobald ist seit 50 Jahren Förderer. Horst Lenz, Dieter Winkelmann und Dirk Sennholz wurden für 40-jährige Fördermitgliedschaft ausgezeichnet.

Von Ingo Rodriguez