Wennigser Mark

Die Feuerwehrkräfte aus der Wennigser Mark haben bei einem Übungsdienst im Deister ihre neue Schleifkorbtrage ausgiebig getestet. Das Gerät hatten sie vor Kurzem vom Verein Deisterfreunde gespendet bekommen. Nach einer theoretischen Einweisung in die spezielle Tragehilfe ging es an den Praxistest. Neben der Befestigung der Gurtsysteme, das richtige Tragen zu sechst und die optimale Patientenlagerung wurde auch das Abseilen der Schleifkorbtrage mit einer schweren Übungspuppe an einem Hang getestet.

Einweisung ist wichtig für den Ernstfall

„Im Ernstfall müssen wir mit viel Manpower eine Rettung auch über eine längere Wegstrecke bestreiten. Neben Mountainbikern können auch Wanderer, Pilzsammler oder andere Waldbesucher einmal unsere Hilfe benötigen. Dafür ist es wichtig, dass alle Kameraden eine Einweisung in das Gerät erhalten und im Notfall richtig agieren können“, betont der stellvertretende Ortsbrandmeister Holger Friedrichs.

Im Anschluss an die praktische Übung im Deister folgten ein weiterer theoretischer Teil und die Vorstellung verschiedener Helmsysteme, wie sie von Mountainbikern getragen werden.

„Wir sind für die Sachspende der Deisterfreunde wirklich sehr dankbar und stehen mit ihnen weiterhin im engen Austausch.“ So ist auch im nächsten Jahr eine weitere Begehung im Deister geplant. „Natürlich werden wir regelmäßig unsere Kräfte bei Übungsdiensten mit der Schleifkorbtrage fordern und fördern“, so Ortsbrandmeister Friedrichs.

Lesen Sie auch

Von red.