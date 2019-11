Wennigsen

Freunde von Konstruktionstechnik können sich freuen: Beim neunten Fischertechnik-Stammtisch dreht sich am Sonnabend, 16. November, von 15 bis 19 Uhr in der Gaststätte Pinkenburg alles um Technik, 3D-Druck und Robotik.

„Es ist schon fast eine Tradition, dass sich die kleine Fan-Gemeinde des fast schon legendären Konstruktionsspielzeugs Fischertechnik in den ersten Herbsttagen in der Gaststätte Pinkenburg in Wennigsen zusammenfindet“, schreiben die Veranstalter. Immerhin möchte man als Fan nicht nur im Internet, sondern auch im realen Leben auf Gleichgesinnte treffen und sich austauschen.

Fans bauen 3D-Drucker

Eingeladen sind nicht nur Profi-Fischertechniker, sondern alle Interessierten, die sich mal über den "Stand der Dinge" im Fischertechnik-Universum informieren wollen oder einfach mal eine Alternative zu dem großen Konkurrenten aus Dänemark suchen.

Der diesjährige Stammtisch soll sich hauptsächlich um 3D-Druck und Robotik drehen. Ein aus Fischertechnik gebauter 3D-Drucker wird vor Ort zu sehen sein und die Funktionsweise wird anschaulich erklärt werden.

Um eine kurze Voranmeldung bei Veranstalter Ralf Geerken per E-Mail an ralf_geerken@yahoo.de oder unter Telefon (0170) 3 23 30 32 wird gebeten.

Lesen Sie auch

So war der Fischertechnik-Stammtisch in Wennigsen 2018

Von Lisa Malecha