Wennigsen

Sie kamen aus dem nichts, sangen, und verschwanden wieder: Einen Moment zuvor waren die Sänger von BonEccho noch Kunden beim Wochenendeinkauf im Supermarkt gewesen, den Blick auf Käse, Fisch und Fleisch im Kühlregal gerichtet. Dann aber, binnen Sekunden, formierten sich die rund 25 Mitglieder zu einem Chor und trugen an den Kühltruhen einen Kanon vor. Die übrigen Einkäufer blickten überrascht bis erfreut drein – und damit war der Flashmob gelungen.

Plötzlicher Beginn und plötzliches Ende

Die Sänger, mit Einkaufswagen im Markt unterwegs, hatten sich nichts anmerken lassen. Nichtsahnende Kunden erlebten dann hautnah mit, wie sich die Chormitglieder aus dem Nichts heraus versammelten und anfingen zu singen. Aber: So plötzlich wie die Vorführung begann, endete sie auch. Nach einem stimmungsvollen Kanon löste sich der Chor auf – als wäre nichts gewesen.

„Wir wollen mit dieser ungewöhnlichen Aktion auf unser Konzert aufmerksam machen“, sagt Chorleiter Bruno Martinez. Denn am 2. November präsentiert sich BonEccho erstmals der breiten Öffentlichkeit. „Der Flashmob ist dafür wirklich eine tolle Idee“, sagt Chormitglied Tanja Lutz erfreut. Um möglichst viele Menschen zu erreichen, versammelten sich die Mitglieder gleich in zwei Supermärkten: im Edeka Ladage und im Wennigser Rewe-Markt.

Auch im Rewe-Markt wird es laut: Zwischen den Kühltruhen wird gesungen. Quelle: privat

Ihr Konzert am Sonnabend, 2. November, beginnt um 18 Uhr in der Wennigser Klosterkirche. In Zusammenarbeit mit dem spanischsprachigen Chor Hannover, Coro Hispano, wird die kreolische Messe, die Misa Criolla, des Argentiniers Ariel Ramirez zu hören sein. Der Eintritt ist frei.

Lesen Sie dazu:

Neuer Chor BonEccho feiert Premiere in der Klosterkirche

Von Heidi Rabenhorst