Wennigsen

„Von Kind zu Kind“ – so heißt die gemeinsame Hilfsaktion des Wennigser Jugendparlaments und des Fördervereins Soziales Kaufhaus für junge Geflüchtete auf den griechischen Inseln. Die Organisatoren rufen Kinder und Jugendliche dazu auf, Geschenkpakete mit Spielzeug, Kleidung und Hygieneartikeln zu füllen. Spender können diese sogenannten Herzenspäckchen am Freitag, 13. November, von 16 bis 18 Uhr vor dem Sozialen Kaufhaus am Heisterweg abgeben.

Das Nötigste fehlt

„In den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln herrschen menschenunwürdige Verhältnisse. Den Menschen dort fehlt es oft am Nötigsten. Gerade jetzt, wo die kalte Jahreszeit beginnt“, sagt Christina Müller-Matysiak vom Förderverein des Sozialen Kaufhauses. Daher habe der Verein in Kooperation mit dem Jugendparlament beschlossen, die Hilfsaktion für Flüchtlingskinder zu starten.

Anzeige

In den Herzenspäckchen sollten kleine Geschenke stecken, die Kindern und Jugendlichen in den Flüchtlingslagern den Alltag erleichtern – und über die sie sich von Herzen freuen können. Dazu gehören Kleidungsstücke wie Mützen, Hosen, Jacken, Schals, Handschuhe und Socken ebenso wie Wärmflaschen, Malblocks und -stifte, Bilderbücher, Bastelsachen, Spielzeugautos oder Kuscheltiere.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

Spielsachen sind sehr willkommen

„ Spielsachen sind für viele Jungen und Mädchen ein echtes Wow-Geschenk mit Überraschungseffekt. So lässt sich ein Lächeln ins Gesicht dieser Kinder zaubern,“, sagt Barbara Zunker vom Förderverein. Willkommen seien auch gebrauchte und gut erhaltene Spielsachen oder Kleidungsstücke – für eine Spendengabe von Kind zu Kind. Süßigkeiten oder Lebensmittel sollten jedoch nicht zum Inhalt der Päckchen gehören.

Abgabe am 13. November

Wer sich an der Hilfsaktion beteiligen will, kann sein Paket am Freitag, 13. November, von 16 bis 18 Uhr vor dem Sozialen Kaufhaus am Heisterweg 1a abgeben. „Die Pakete sollten noch nicht verschlossen sein. Mitglieder des Jugendparlamentes kontrollieren zunächst den Inhalt und markieren dann an der Geschenksendung, für welche Altersgruppe das Päckchen bestimmt ist und ob es an einen Jungen oder an ein Mädchen geht“, sagt Müller-Matysiak.

Zudem besteht am 13. November die Möglichkeit, bei Bedarf die Päckchen mit Kleidungsstücken aus dem Sozialen Kaufhaus zu vervollständigen. Erst danach werden die Geschenksendungen endgültig verschlossen und auf den Weg nach Griechenland in die Flüchtlingslager gebracht.

Transport auf die Inseln

Zunächst transportieren Müller-Matysiak und Peter Armbrust die Herzenspäckchen mit einem Kleintransporter von Wennigsen zur Hilfsorganisation Space-Eye nach Regensburg. Space-Eye leitet die Spenden dann weiter auf die griechischen Inseln. Vor Ort übernehmen Helfer von School of Hope die Verteilung an die Kinder in den Flüchtlingslagern. „Dank der Zusammenarbeit mit den beiden Hilfsorganisationen sind wir absolut sicher, dass die Päckchen auch bei den bedürftigen Kindern und damit bei den richtigen Empfängern ankommen“, betont Müller-Matysiak, die auf eine große Resonanz für die Aktion „Von Kind zu Kind“ hofft: „Wenn wir etwa 100 Päckchen mit Geschenken erhalten, dann wäre das eine schöne Sache“, sagt sie. „Und Geldspenden nehmen wir natürlich auch gerne entgegen.“

Von Frank Hermann