Wennigsen

Hans-Jochen Arndt hatte überlegt, ob der die Mitgliederversammlung absagen soll. „Wegen der steigenden Zahlen der Corona-Infektionen in Wennigsen“, sagt der Vorsitzende des Fördervereins der Wennigser Feuerwehren. Doch dann habe man sich doch entschieden, das Treffen durchzuziehen. „Natürlich unter Einhaltung der Abstandsregeln, mit Masken und bei geöffneten Fenstern im Bürgersaal im Rathaus“, sagt Arndt. Außerdem habe man sich größte Mühe gegeben, möglichst kurz zu tagen. „Das Ganze dauerte nur 13 Minuten“, so Arndt.

Jede Feuerwehr kann einen Antrag stellen

Für die Ortsfeuerwehr aus Argestorf gab es vom Förderverein in diesem Jahr 600 Euro für 85 Duschtücher mit Bestickung. Die Truppe aus Holtensen bekam 1400 Euro für ein neues Zelt. Eine Spende über 1000 Euro von der Firma Dialog EDV ging an die Ortsfeuerwehr aus der Wennigser Mark. Der Förderverein wurde im April 2007 gegründet mit dem Ziel, alle acht Ortsfeuerwehren in der Gemeinde finanziell und ideell zu unterstützen. Braucht eine Feuerwehr einen Zuschuss für irgendeine Anschaffung oder Aktion, stellt sie einen Antrag.

Anzeige

Das 100.000 Euro-Erbe

Die verstorbene Riesenüberraschung für den Förderverein gab es Anfang des Jahres: Der Wennigser Uhrmachermeister Hermann Knölke vererbte dem Verein 100.000 Euro. Im Testament ist festgelegt, dass das Geld in die Arbeit der Feuerwehrmusikzüge aus Degersen, Wennigsen und Bredenbeck fließen soll – in Instrumente, Noten, die Ausbildung, vor allem aber in die Kinder- und Jugendarbeit. Knölke hätte ein Herz für die Feuerwehr gehabt, sagt Arndt.

Hans-Jochen Arndt zeigt historische zwei Löscheimer aus Leder. Weil die Sonderausstellung im Heimatmuseum so gut lief, soll die Feuerwehr jetzt vier Quadratmeter zur Dauernutzung zur Verfügung gestellt bekommen. Quelle: Ingo Rodriguez (Archiv)

Der Vorsitzende des Fördervereins erinnert sich gern an die Sonderausstellung über die Wennigser Ortsfeuerwehren vor einem Jahr im Heimatmuseum. „Dort konnten sich alle einbringen und waren dabei, es war ein großer Erfolg“, sagt er. Zukünftig stünden der Feuerwehr im Heimatmuseum etwa vier Quadratmeter zur Dauernutzung zur Verfügung. Sie sollen mit eigenen Exponaten und Teilen aus dem Feuerwehrmuseum Hannover bestückt werden, kündigt Arndt an.

Förderverein macht mit bei Jubiläumsfest

99 Mitglieder hat der Förderverein aktuell. Im Vergleich zum Gründungsjahr habe sich die Zahl verdreifacht, sagt Arndt. Für das Jubiläumsfest zum 50-jährigen Bestehen der Gemeinde Wennigsen, das dieses Jahr wegen Corona abgesagt wurde und am 28. August 2021 nachgeholt werden soll, hat der Förderverein seine Teilnahme zugesagt. „Ansonsten mussten auch wir auf Sparflamme fahren“, sagt Arndt.

Von Janna Silinger und Jennifer Krebs