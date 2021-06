Wennigsen

Drei Gruppen haben ein Ziel: die Natur und das Klima schützen. „Wir wollen diese Themen lebendig halten“, sagt Heike Schaal, Lehrerin an der Grundschule Wennigsen. Die Grundschule bildet zusammen mit der KGS Wennigsen, der Grundschule Bredenbeck und der Kita Vogelnest die „Wennigser EnerGenies“. Diese Gruppe wiederum hat zusammen mit den Initiativen „Fridays for Future Wennigsen“ sowie „Wennigsen for Future“ ein Banner erstellt, mit dem sich Bürgerinnen und Bürger fotografieren lassen können.

„Jeder kann einen Beitrag leisten“

„Wir wollen Natur- und Klimaschutz, auch für Wennigsen. Es beginnt hier – mit mir“ steht auf dem Banner, das am Sonnabend für eineinhalb Stunden in zentraler Lage bei der Sonnenuhr am Rathaus aufgehängt war. Wer wollte, konnte sich dort ablichten lassen. „Damit kann jeder einen Beitrag leisten, dabei zu sein – egal ob Einzelperson, Paar oder Familie“, betont Schaal. Außerdem hatte „Wennigsen for Future“ einen Tisch mit Büchern rund um das Thema Natur- und Klimaschutz aufgestellt. Zudem gab es eine kleine Bastelaktionen für Kinder.

Auf dem Platz an der Sonnenuhr kamen viele Menschen zum Thema Klimaschutz ins Gespräch. Quelle: Stephan Hartung

Die Fotoaktion endet mit Beginn der Sommerferien am 22. Juli. „Bislang haben wir 35 Fotos mit 100 Leuten gemacht“, berichtet Schaal. Sie zieht eine positive Zwischenbilanz: „Wir hatten auf eine gute Resonanz gehofft, unsere Erwartungen sind aber übertroffen worden.“

Große Collage soll entstehen

Am Sonnabend ließen sich auch Axel und Christina Lambrecht mit dem Banner fotografieren „Wir wollen damit auf die Probleme aufmerksam machen und ein Zeichen setzen“, sagte Axel Lambrecht. Zusammen mit seiner Frau wird er später auf einer großen Collage zu sehen sein, die aus allen Teilnehmerfotos erstellt wird.

„Jeder soll sich darauf erkennen können, auch wenn die Bilder recht klein sein werden“, erklärt Schaal. Sie fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: „Natürlich hoffen wir darauf – denn je mehr Leute mitmachen, desto mehr Fotos müssen wir auf der Collage unterbringen.“

Jeder kann das Banner nach Hause bestellen

Wer die Möglichkeit am Wochenende an der Sonnenuhr verpasst hat, sich mit dem Banner fotografieren zu lassen, kann es sich auch nach Hause bestellen. Interessierte müssen eine Nachricht per E-Mail an aktionen@wennigsenforfuture.de senden, dann bringt ein Mitglied des Organisationsteams das Banner mit dem Fahrrad an die Haustür. Dieser Service wurde von einigen schon genutzt. „Wir haben bereits Bilder erhalten, für die sich Familien, aber auch Freunde aus Nachbarschaften fotografiert haben“, erzählt Schaal.

Von Stephan Hartung