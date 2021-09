Holtensen

Gleich dreifach fündig wurde die Polizei am Sonnabendnachmittag, als die Streifenwagenbesatzung auf der Hamelner Straße in Holtensen (B 217) eine 29-jährige Fahrerin anhielt. Die Frau aus Hameln war gegen 16 Uhr mit einem Auto der Marke Peugeot auf der Bundesstraße unterwegs. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass die Fahrerin keine Fahrerlaubnis besitzt.

Darüber hinaus ergab die Kontrolle, dass die angebrachten Nummernschilder an einen BMW und nicht an den Peugeot gehörten. Die Hamelnerin gab schließlich zu, dass ihr Fahrzeug nicht angemeldet ist und sie die Nummernschilder am Vorabend in Hameln entwendet hatte. Die Polizei leitete daraufhin diverse Strafverfahren ein, unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und ohne gültiger Zulassung.

Von Mirko Haendel