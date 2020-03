Holtensen

Die Feuerwehr Holtensen blickt auf ein schwieriges Jahr zurück. 2019 wurden die Ehrenamtlichen zu 35 Einsätzen gerufen, davon 14 Brandeinsätze, 13 technische Hilfeleistungen sowie sieben sonstige Einsätze und eine Brandsicherheitswache. Zu den größten Geschehnissen gehörte der Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 271 im März 2019 mit zwei Todesopfern. „Dieser Einsatz hat uns gezeigt, dass wir unbedingt Seelsorger am Unfallort benötigen“, sagte André Gröger. Ein weiteres Todesopfer gab es im Juni bei einem Gebäudebrand in Wennigsen zu beklagen.

Feuerwehrleute leisten 4000 Dienststunden

Gröger berichtete von knapp 4000 Dienststunden, die die Ehrenamtlichen absolviert hätten. „Das ist schon enorm, deshalb kann man auch den Respekt und die Wertschätzung von dem einen anderen Politiker oder aus der Verwaltung bekommen“, sagte er. Schließlich machten sie alles freiwillig und könnten ihre Freizeit auch anders verbringen „Wir helfen gern, aber ständig und immer wieder die nötigen und berechtigten Anschaffungen diskutieren zu müssen, ist mit Sicherheit nicht das richtige Verhalten.“

Er wünschte sich, dass das Thema Feuerwehrgerätehaus endlich mal abgeschlossen werde. Mit der Feuerwehrunfallkasse (FUK) seien bereits Vorschläge erarbeitet worden, um das Feuerwehrhaus so zu modernisieren, dass die strengen FUK-Richtlinien eingehalten werden – und zwar zukunftssicher. Der Standort an der Linderter Straße sei ideal. Nur müsse endlich gehandelt werden. Gröger verwies auf den geforderten Zaun, auf die Duschen, den Umbau der Umkleideräume, den Ausbau des Dachbodens zum Gruppenraum sowie die Beschaffung von Spinten.

Ortsbrandmeister ist gegen Zusammenlegung mit Bredenbeck

Von einer Zusammenlegung mit einer anderen Ortsfeuerwehr und dem Neubau eines Gerätehauses in Richtung Bredenbeck halte er nichts. „Dies würde mindestens 1,5 bis 2 Millionen Euro mehr kosten. Der Umbau hier würde mit rund 250.000 bis 300.000 Euro deutlich geringer ausfallen“, sagte Gröger.

Das neugebaute Gerätehaus würde die Anfahrt zudem deutlich verschlechtern. „Da 80 Prozent der Einsatzkräfte aus Richtung der Linderter Straße kommen und teilweise im Stau und bis zu fünf Minuten an der roten Ampel an der B 271 stehen würden, könnte die Hilfsfrist nicht eingehalten werden“, betonte Gröger. Alle Feuerwehren in der Gemeinde seien wichtig und müssten erhalten bleiben.

Zeltfest ist geplant

Derzeit zählt die Ortsfeuerwehr Holtensen insgesamt 336 Mitglieder – davon 31 Einsatzkräfte, 36 passive Mitglieder, 248 fördernde Mitglieder und 20 Nachwuchskräfte. Den größten Zuwachs hat die Kinderfeuerwehr zu verzeichnen. Gleich sieben neue Löschlöwen seien hinzugekommen.

2021 will die Feuerwehr vom 10. bis 12. September mit einem dreitägigen Zeltfest ihr 125-jähriges Bestehen feiern. „Die Vorbereitungen sind in vollem Gange“, verriet Gröger.

Ehrungen und Beförderungen

Bei der Versammlung wurden Ronny Kolrep und Björn Landeck zum Löschmeister befördert. Thorsten Kurland ist jetzt 1. Hauptfeuerwehrmann. Zum Hauptfeuerwehrmann wurde Christoph Püschel befördert. Lennart Rehren und Thomas Sträter sind nun Oberfeuerwehrmänner, und Nico Meier darf sich Feuerwehrmann nennen.

In Abwesenheit wurden die Fördermitglieder Walter Konczalla für 50 jährige, Werner Hellwig, Hans-Georg Peper und Bernhard Rogat für 40-jährige sowie Hans Rühe für 25-jährige Zugehörigkeit geehrt.

Lesen Sie auch

Von Heidi Rabenhorst