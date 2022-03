Wennigsen - Aktion am Weltfrauentag: So setzt Fridays for Future Wennigsen ein Zeichen für Gerechtigkeit und Frieden

Ein Zeichen setzen über Generationen hinweg: Fridays for Future Wennigsen ruft am Weltfrauentag zu Frieden und Gerechtigkeit auf – und bekommt dabei Unterstützung.