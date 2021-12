Wennigsen - Fridays for Future will 974 Bäume pflanzen in Malawi

Gemeinsam gegen den Klimawandel: Fridys for Future Wennigsen will in Malawi fast 1000 Bäume pflanzen. Um Geld für diese Aktion zusammenzubekommen verkauft die Initiative Streichholzschachteln gefüllt mit Sonnenblumenkernen.