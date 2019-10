Wennigsen

Jetzt fließen doch Fördergelder für den Wennigser Wasserpark: Die Region Hannover will sich an der Modernisierung der Außenanlagen beteiligen. Der Trägerverein des Naturbads soll dafür einen Zuschuss von bis zu 110.000 Euro bekommen – bei voraussichtlichen Gesamtkosten von 220.000 Euro. Dies hat der Ausschuss für Regionalplanung, Naherholung, Metropolregion und Europaangelegenheiten empfohlen. Unter anderem sollen mit dem Geld ein Naturerlebnispfad und ein Wasserspielplatz für Kinder angelegt werden. Das Schwimmerbecken soll eine barrierefreie Einstiegsmöglichkeit erhalten.

Die Förderung der Region ist ein Geschenk für Wasserpark und Gemeinde. Die Region hatte zwar schon seit Längerem zwischen 80.000 und 120.000 Euro aus ihrem Naherholungsfonds in Aussicht gestellt gehabt. Doch diese Gelder waren bisher noch überhaupt nicht sicher gewesen. Um notfalls die Sanierung auch ohne Fördermittel bewerkstelligen zu können, gab der Rat im Juni insgesamt 750.000 Euro für den Wasserpark frei – davon eine Viertelmillion Euro für den ersten Bauabschnitt.

Einer der größten künstlich angelegten Badeseen

Der Wasserpark in Wennigsen ist einer der größten künstlich angelegten Naturbadeseen Norddeutschlands. Entstanden ist er aus der Arbeit einer Bürgerinitiative, die das alte, marode Freibad vor 20 Jahren abreißen ließ und stattdessen das Naturbad baute.

„Der Wasserpark hat sich zum beliebten und vielfältigen naturgeprägten Veranstaltungsort nicht nur der Gartenregion entwickelt“, so Bilge Tutkunkardes, die das Team Regionale Naherholung bei der Region leitet. Beispielsweise würden Lesungen und Konzerte, Spaßbootregatten, Open-Air-Kino-Vorführungen, Nacht­schwimmen und der Herbstmarkt zum Saisonabschluss veranstaltet. Außerdem, so Tutkunkardes, werde der Wasserpark mit seinem Gelände in Kooperation mit Schulen und Umweltvereinen für soziale und umweltpädagogische Zwecke wie etwa für die Sommerferienbetreuung, Sommerfeste und Naturentdecker­touren genutzt.

Reinigungstechnik ist veraltet

Mittlerweile sind allerdings sowohl die Reinigungstechnik als auch die Freibadanlage veraltet und sollen nach neuen Erkenntnissen und Fortschritten im Bereich der Pumpentechnik, Reinigungs­ökologie und des allgemeinen Betriebes erneuert werden. In einem ersten Bauabschnitt will der Trägerverein des Wasserparks aber zunächst die Außenanlagen sanieren und weiter aufwerten, um damit vor allem die Nutzung als Naherholungsort für die gesamte Region zu fördern.

Geplant ist, das Gelände durch einen Naturerlebnispfad auch pädagogisch zu erschließen und zu nutzen. Am Regenerationsteich möchte der Wasserpark gerne einen Naturerlebnispfad bauen. Dort können Kinder keschern. In Kooperation mit dem Naturschutzbund sollen Infotafeln über die Funktionsweise eines Naturbads aufklären. Im Regenerationsbecken wird das Wasser rein auf ökologischer Basis allein durch Pflanzen und Kleinlebewesen gereinigt – ohne den Zusatz von Reinigungsstoffen wie Chlor.

Ein Berg mit Wasserrutsche

Auch der Spielplatz im Wasserpark soll überplant werden. Alte Geräte wie die Tischtennis­platten und das Schachfeld sollen wiederverwendet und umgesetzt werden. Neu ist am Nichtschwimmerbecken ein Berg mit Wasserrutsche geplant. Für kleinere Kinder ist ein Wasserspielplatz vorgesehen mit Fon­tänen und Staustufen. Die Bastler der Wennigser Wasserräder wollen bei der Gestaltung unterstützen.

Das Schwimmerbecken soll künftig mit Hilfe einer Rampe auch für Badegäste mit Rollatoren und Rollstühlen barrierefrei erreichbar ist.

Eine Naturbühne am Erdwall

Weiter soll eine Drainage in die Liegewiese verlegt werden, um sie besser nutzen zu können. Außerdem soll der Gehölzbestand, der das Außengelände umgibt, verjüngt werden.

Mit der Einrichtung einer Naturbühne an dem bestehenden Erdwall ist beab­sichtigt, das Gelände noch viel mehr für kulturelle Angebote zu nutzen. Für die Bühne werden Sitzstufen in den Erdwall eingebaut. Im Zuge dieser Planung möchte der Wasserpark auch die technischen Voraussetzungen für Veranstaltungen auf dem Gelände verbessern und für eine bessere Stromversorgung an mehreren Stellen versenkbare Elektrosäulen aufstellen.

