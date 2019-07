Wennigsen

Jungen und Mädchen können auch in der kommenden Woche beim Ferienprogramm der Jugendpflege Wennigsen viel erleben. Für folgende Aktivitäten sind noch Plätze frei.

Am Mittwoch, 24. Juli, können Kinder über den Deister wandern. Mitmachen können Jungen und Mädchen ab sechs Jahren, deren Eltern und Großeltern. Gemeinsam geht es mit dem Bus nach Springe. Auf der Wanderung sehen die Kinder den Annaturm und erfahren, was dieser mit dem letzten Zehn-Mark-Schein zu tun hat. Außerdem hören die Wanderer, wie das Sprichwort „Jemand ist über den Deister gegangen“ entstanden ist. Treffpunkt ist um 9 Uhr an der Bushaltestelle Rathaus Wennigsen.

Am Mittwochnachmittag gibt es dann ab 16 Uhr das Fußball-Schnupper-Jugendtraining beim TSV auf dem Kunstrasenplatz am Bröhnweg. Mitspielen können Kinder ab sechs Jahren. Die Teilnahme ist ohne Anmeldung möglich und kostet 2 Euro.

Am Donnerstag, 25. Juli, fährt die Jugendpflege dann in den Heidepark. Die Abfahrt ist um 8:50 Uhr am Jugendhaus Wennigsen. Gegen 20 Uhr kommen die Kinder zurück. Die Teilnahme kostet 25 Euro und ist für alle Kinder ab zwölf Jahren möglich.

Anmeldungen für die Ferienveranstaltungen sind online auf unser-ferienprogramm.de/wennigsen möglich.

Von Lisa Malecha