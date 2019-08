Wennigsen

Damit in den Ferien keine Langeweile aufkommt, bietet die Wennigser Jugendpflege im Rahmen des Ferienpass wieder zahlreiche Aktionen für Kinder und Jugendliche an. In der letzten Ferienwoche gibt es bei folgenden Aktionen noch freie Plätze.

Fußball-Ferienspaß

Der Fußball-Ferienspaß startet am Montag, 12. August. Zwei Tage lang können Jungen und Mädchen zwischen sechs und zwölf Jahren von 9.30 bis 15 Uhr mit den Trainern der Calenberger Fußballschule kicken. Treffpunkt ist der Sportplatz der Sophie-Scholl-Gesamtschule. Die Teilnahme kostet 30 Euro.

Kinder lernen, sich zu behaupten

Am Dienstag, 13. August, bietet die TA WingTsun Kampfkunstschule in Wennigsen einen Selbstbehauptungskurs für Sechs- bis Zwölfjährige an. Trainiert wird von 10 bis 11.30 Uhr in den Räumen am Husener Weg 1. Die Teilnahme kostet 8 Euro.

Kinder können sich online auf unser-ferienprogramm.de/wennigsen anmelden.

Von Lisa Malecha