Wennigser Mark

„Von hier aus geht es noch am besten“, sagt Holger Dorl und hält sich sein Handy ans Ohr. Er steht dabei auf einem bestimmten Platz im Garten vor seinem Wohnhaus am Suerser Weg. „Wenn ich mit dem Handy telefonieren möchte, gehe ich am besten in den Garten. Im Haus gibt es fast keinen Empfang oder Gespräche werden einfach unterbrochen. Die Balkenanzeige über die Empfangsleistung des Handys ist dann auf null“, sagt der Ortsbürgermeister. Anrufer hören unter seiner Handy-Rufnummer oftmals den Satz „Der Teilnehmer ist zurzeit nicht erreichbar“. Es gibt aber auch keine Nachricht auf dem Handy über einen Anrufversuch. „Sonst könnte ich ja wenigstens einen Rückruf starten“, so Holger Dorl.

„Manchmal klingelt’s, manchmal geht gar nichts“

Die Wennigser Mark ist seit Jahren ein weißer Fleck auf der Landkarte für die Mobilfunkversorgung. Dies gilt im Prinzip für alle Mobilfunkanbieter wie O2, Telekom oder Vodafone. Dies bestätigt auch Ralf Ebert aus dem Bierweg. „Manchmal klingelt’s, manchmal geht gar nichts“, sagt Ebert, der den besten Handyempfang auf der Straße vor seinem Wohnhaus hat.

Bester Platz zum Telefonieren mit dem Handy: Ortsbürgermeister Holger Dorl im Garten vor seinem Wohnhaus. Quelle: Georg Weber

Jens Weißbach ist als Sachverständiger für das Kraftfahrzeugwesen ebenfalls besonders auf die Mobilfunknutzung angewiesen und kennt die Probleme mit dem Handyempfang im Bierweg. „Eigentlich ist die gesamte Wennigser Mark über das Mobilfunknetz aller großen Anbieter unzureichend erreichbar“, hat Ortsbürgermeister Dorl erfahren. Die Mobilfunkversorgung soll in diesem Jahr auch ein Thema im Ortsrat der Wennigser Mark werden.

Schädigend für Gewerbetreibende

Der Gemeinde Wennigsen ist das Thema schon lange bekannt. „Das ist ein großes Ärgernis“, sagt Bürgermeister Christoph Meineke. Besonders für Gewerbe sei dieser Zustand katastrophal. In den vergangenen Jahren habe es bereits etliche Bemühungen gegeben, den Mobilfunkausbau voranzutreiben. Letztlich könne die zuständige Wirtschaftsförderung der Gemeinde die Mobilfunkanbieter nur immer wieder ermahnen, tätig zu werden. „Das Ende der Fahnenstange ist da noch nicht erreicht.“

Holtensen bekam Funkmast – nach langen Diskussionen

Zum Vergleich: Holtensen erging es ähnlich. Letztlich wurde nach einiger Diskussion ein Mobilfunkmast errichtet. Eine derartige Station vor der Haustür zu haben, stieß damals nicht überall auf Zustimmung. Heute ist die Ortschaft bestens versorgt, die Zweifel sind beseitigt. Die Wennigser Mark allerdings ist von Wald umgeben. „Die Errichtung eines Mobilfunkmastes dürfte dort eine technische Herausforderung sein“, mutmaßt Meineke.

„Der Teilnehmer ist vorübergehend nicht erreichbar“: Die Wennigser Mark (Bildmitte) liegt am Deisterrand (links), darüber rechts oben Egestorf, Kirchdorf und Barsinghausen. Quelle: Google Earth

Mobilfunkanbieter decken nur Außenflächen ab

Der Mobilfunkanbieter Vodafone weist die Problematik eines Funklochs auf Nachfrage zurück. Die Gemeinde Wennigsen sei mit 99,9 Prozent sehr gut versorgt. Aktuell betreibt Vodafone zwei Mobilfunkstandorte in Wennigsen, die mit LTE-Technik ausgestattet sind, und die gesamte Gemeinde abdecken – allerdings nur die Außenflächen. „Was viele nicht wissen: Unser Auftrag besteht darin, die Außenflächen von Gemeinden und Städten abzudecken. Eine Adresse gilt als versorgt, wenn man im Freien Empfang hat“, erklärt Konzernsprecher Volker Petendorf. Man könne nicht gewährleisten, dass Funkwellen in jedes Haus gelangen. Wer die Versorgung in seinem Zuhause sicherstellen wolle, müsse sich eine LTE-Außenantenne zulegen.

Grund für schlechten Empfang im Hausinneren seien oftmals dicke Wände von Altbauten oder gute Isolierungen, weiß Petendorf, und erläutert ein weiteres Phänomen: „Im Winter hat man oft besseren Empfang als im Sommer. Das liegt schlichtweg an der Vegetation, die im Sommer üppiger ist und die Funkwellen behindert.“ Vonseiten Vodafones sind für die Gemeinde Wennigsen keine weiteren Maßnahmen zum Ausbau des Mobilfunknetzes geplant.

Lesen Sie auch

Von Georg Weber und Sarah Istrefaj