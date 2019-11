Wennigsen

Möglicherweise auf das Konto derselben Täter gehen zwei Einbrüche in Wohnhäuser, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen 18 Uhr und 13 Uhr in der Gartenstraße und in der Ahornstraße in Wennigsen verübt worden sind. In beiden Fällen versuchten die Einbrecher, über die Terrasse einzudringen.

Terrassentür aufgehebelt

In der Gartenstraße hebelten die Unbekannten die Terrassentür zu der Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses auf. Im Inneren durchwühlten sie sämtliche Räume. Angaben zum Diebesgut liegen der Polizei noch nicht vor. In der Ahornstraße scheiterten die Täter zunächst an der Terrassentür, sie schafften es nicht, diese zu öffnen. Letztlich gelang es ihnen aber, den Wintergarten gewaltsam zu öffnen, über den sie durch eine ebenfalls aufgebrochene Anschlusstür in das Wohnhaus gelangten. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

Polizei sucht nach Zeugen des Einbruchs

Die Polizei bittet nun Zeugen, die im angegebenen Tatzeitraum etwas Verdächtiges gesehen haben, sich unter der Telefonnummer (05109) 517 115 in Ronnenberg oder unter (05103) 927940 in Wennigsen zu melden.

Mehr aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Wennigsen lesen Sie in unserem Ticker.

Von Jennifer Krebs