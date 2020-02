Sorsum

Barbara von Wedel steht zusammen mit ihrer vierjährigen Enkelin Paula Sophie vor den Häusern an der Weetzener Straße in Sorsum – oder vielmehr außerhalb von Sorsum. Denn die Ortstafel befindet sich rund 300 Meter weiter westlich davon. Und genau das ist für die Bewohner der Splittersiedlung das große Problem: Auf der Landstraße dürfen Autos aufgrund der Außenlage der Häuser Tempo 100 fahren. „Das nutzen die Fahrer auch reichlich aus“, sagt die 80-jährige von Wedel. Und dass, obwohl zwischen dem Ortsausgangsschild und der Abzweigung zur Bundesstraße 217, wo die Autos wieder stark abbremsen müssen, nur 600 Meter liegen. Sogar überholen dürfen die Autos auf dem kurzen Stück.

Anwohner müssen Straße zweimal überqueren

Die Eltern von Paula Sophie bauen derzeit die Sorsumer Mühle zu einem Wohnhaus aus. Gleich daneben wird Familie Warkentien in knapp einem Monat in ihr neues Heim einziehen, dass gerade fertiggestellt wird. Die Verkehrssituation vor ihren Häusern beunruhigt beide Familien. „Es ist vor allem für die Kinder gefährlich. Wir haben Angst, sie allein in den Ort gehen zu lassen“, sagt von Wedel.

Nicht nur, dass die Autos entlang ihrer Häuser schnell fahren dürfen. Auf ihrer Straßenseite gibt es auch keinen Gehweg, weshalb die Anwohner auf dem gegenüberliegenden Radweg gehen. Um zur Schule, in den Kindergarten oder zum Einkaufen zu kommen, müssen sie also zunächst die Straße überqueren. Kurz vor der Ortstafel beginnt dann ein Gehweg. Um dorthin zu gelangen, müssen die Anwohner erneut die Straßenseite erneut wechseln.

Um nach Sorsum zu kommen, müssen die Bewohner der Splittersiedlung den Radweg in den Ort nutzen. Um dorthin zu gelangen, müssen sie aber zunächst die Straße überqueren. Quelle: Lisa Neugebauer

„Wir haben Angst um unsere Kinder“

„Dass Marleen die Straße zweimal allein überqueren muss, um zur Schule zu kommen, ist mir zu gefährlich“, sagt Susanne Warkentien. Vor allem, wenn es morgens noch dunkel sei. Sie werde ihre zehnjährige Tochter daher zur Schule bringen. Sollte Marleen doch einmal allein gehen müssen, habe sie mit ihr abgesprochen, dass sie auf der Seite der Häuser geht – im Graben. „Wir haben Angst um unsere Kinder“, sagt die 43-Jährige.

Susanne Warkentien ( links) und ihre Tochter Marleen beziehen in gut drei Wochen ihr neues Haus an der Weetzener Straße in Sorsum – der Schulweg wird für die Zehnjährige dann gefährlich. Quelle: Lisa Neugebauer

Doch nicht nur für die Kinder sei die Verkehrssituation gefährlich, sagt von Wedel. Um mit dem Auto zu wenden, müsse man auf der Landstraße rangieren. „Letztens hatte der Paketbote fast einen Unfall, weil ein Auto mit 100 Kilometern pro Stunde angerast kam“, sagt Warkentien. „Und wenn man nach dem Ortsausgang nicht rast, weil man zu den Häuser fahren möchte, wird man gleich angehupt.“

Ortsbürgermeister hat Geschwindigkeitsbegrenzung beantragt

Um eine Lösung zu finden, schaute sich Sorsums Ortsbürgermeister Thomas Butterbrodt die Situation vor Ort an. Er habe bei der Straßenverkehrsbehörde der Region Hannover daraufhin einen sogenannten Geschwindigkeitstrichter beantragt – dadurch sollen die Autos schrittweise abgebremst werden. Vor den Häusern dürften Autos dann nur noch 70 Kilometer pro Stunde fahren. Viel mehr ließen die strikten Vorgaben der Behörde nicht zu, sagt Butterbrodt. Die Stelle sei kein sogenannter Unfallschwerpunkt, da es dort noch zu keinem Unfall gekommen sei. „Solange keiner überfahren wird, wird das nicht in Erwägung gezogen“, sagt der Ortsbürgermeister mit Bedauern.

Den Anwohnern reicht das Tempo-70-Schild nicht. „Da hält sich doch nicht einer dran“, beklagt von Wedel. Die Anwohner wünschen sich andere Lösungen. „Eine Fußgängerampel wäre natürlich ein Traum“, sagt Warkentien. Auch ein Fußweg auf der Seite der Häuser oder ein Achtungszeichen, das auf Fußgänger hinweist, könnten sich die Anwohner vorstellen. „Oder warum wird nicht einfach die Ortstafel versetzt“, fragt sich die 43-Jährige. Immerhin gehört die Splittersiedlung zu Sorsum.

Die Splittersiedlung kurz nach dem Ortsausgangsschild gehört noch zum Ort. Trotzdem dürfen die Autos auf der Straße davor Tempo 100 Kilometer fahren. Quelle: Lisa Neugebauer

Versetzung der Ortstafel noch nicht geprüft

Auf Anfrage teilt die Region Hannover mit, dass Ortstafeln, die als Verkehrszeichen gelten, „ohne Rücksicht auf Gemeindegrenzen“ dort anzuordnen sind, wo eine geschlossene Bebauung „für den ortseinwärts Fahrenden erkennbar beginnt“. Dazu reicht es auch, dass – wie im Falle der Sorsumer Splittersiedlung – die Straße nur auf einer Seite bebaut ist. Ob es sich in Sorsum um jene „geschlossene Bebauung“ handelt, könnte die Verkehrsbehörde prüfen. Bislang habe es aber keine Anfrage gegeben, die Ortstafel in Sorsum zu versetzten, teilte ein Sprecher der Region mit. Dieser könnte sowohl von den Einwohnern als auch von der Gemeinde gestellt werden.

Nach Ansicht von Peter Brückner vom Team Ordnung der Gemeide Wennigsen sollten die Anwohner sich nicht unbedingt auf die Versetzung des Ortseingangsschildes versteifen, da sich mit deren Versetzung auch die Zuständigkeiten änderten. Die Tempo-70-Begrenzung sei eine Lösung, um „den Verkehr im angesprochenen Bereich zu beruhigen“.

Auf der Weetzener Straße vor den Häusern rund um die Mühle in Sorsum dürfen Autos 100 Kilometer in der Stunde fahren. Quelle: Lisa Neugebauer

Dass bisher alle Lösungsvorschläge über die Geschwindigkeitsbegrenzung hinaus zurückgewiesen werden, hat Warkentien bereits erfahren. „Dass die Autos rasen können, steht ganz oben“, sagt sie. Sie fühle sich, als renne sie gegen eine Mauer. Die Gewichtung vermag sie nicht nachzuvollziehen: „ Autos werden den Menschen vorgezogen“, kritisiert sie.

