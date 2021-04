Wennigsen

Für weitere Fortschritte beim Klimaschutz in Wennigsen setzt die Gemeinde ihre Kooperation mit der Klimaschutzagentur der Region Hannover und mit der Avacon fort. Bürgermeister Christoph Meineke unterzeichnete am Dienstag in einer Videokonferenz mit den beiden Vertragspartnern die Vereinbarung zum Kommunalen Klimaschutzaktionsprogramm (KAP). Damit setzen die drei Seiten ihre bereits im Dezember 2010 gestartete Zusammenarbeit fort.

Große Fortschritte

Ziel der Kooperation sei es, sich gemeinsam für eine nachhaltige Reduzierung der Kohlendioxid-emissionen in Wennigsen stark zu machen. Auf diesem Weg hat die Gemeinde laut Bürgermeister Meineke in den vergangenen zehn Jahren große Fortschritte gemacht und neue Impulse gesetzt – zum Beispiel in der E-Mobilität und bei der Nutzung erneuerbarer Energien, aber auch mit der Einstellung eines hauptamtlichen Klimaschutzmanagers sowie der Gründung einer Rats-Arbeitsgemeinschaft (AG) für den Klimaschutz.

„Das zeigt, welch hohen Stellenwert dieses Thema bei uns in der Gemeinde hat“, sagte Meineke in der Konferenz. Eine große Hilfe sei zudem der ehrenamtliche Klimaschutzbeauftragte Detlev Krüger-Nedde, der sich seit vielen Jahren als fachkundiger Berater engagiert. Mittlerweile habe die kleine Gemeinde Wennigsen mit ihren Anstrengungen eine Vorreiterrolle für alle Regionskommunen übernommen – so lautet zumindest die Einschätzung von Udo Scherer, KAP-Programmleiter bei der Klimaschutzagentur.

Emissionen reduzieren

Für die nächsten Jahre planen die drei Vertragspartner weitere Modellprojekte und Beratungsangebote zur Energieeinsparung sowie für den Ausbau regenerativer Energien und für eine emissionsarme Mobilität. „Um spätestens im Jahr 2050 klimaneutral zu werden, streben wir als Zwischenziel eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 60 Prozent bis 2030 an“, erläuterte Wennigsens Klimaschutzmanager Jan Krebs.

Rena Hinze und Frank Glaubitz von der Avacon-Netzgesellschaft kündigten an, die Gemeinde Wennigsen insbesondere bei der E-Mobilität ganz konkret unterstützen zu wollen, insbesondere durch den Ausbau der Ladeinfrastruktur. Zudem sei geplant, im Sommer eine weitere multifunktionale Solarbank in der Bredenbecker Ortsmitte aufzustellen. Seit Dezember 2019 steht solch eine Bank an der Sonnenuhr neben dem Gemeindezentrum Wennigsen. „Das ist sichtbarer Klimaschutz zum Anfassen“, betonte Avacon-Kommunalreferent Frank Glaubitz.

Dynamik fortsetzen

Als wichtige Projekte nannte Udo Sahling, Geschäftsführer der Klimaschutzagentur, zudem die spielerischen Bildungsangebote wie etwa die EnerGenies an Schulen und Kindergärten sowie eine energetisches Quartiersmanagement. „Gemeinsam setzen wir die große Dynamik in Sachen Klimaschutz für Wennigsen fort“, kündigte Sahling an.

Von Frank Hermann