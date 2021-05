Wennigsen

Einmal pro Jahr muss die Gemeinde Wennigsen einen Sachstand für den Bereich Asyl abgeben. Dies hatte die Fraktion der Alternative für Deutschland (AfD) im Wennigser Rat in der Vergangenheit geordert. Zum Stichtag 31. März lagen nun die neuen Zahlen vor. Demnach hat die Gemeinde ihre Vorgabe erfüllt, 24 Flüchtlinge aufzunehmen.

Damit steigt die Anzahl der Personen, die sich derzeit in Wennigsen befinden und auf den Abschluss ihres Asylverfahren warten, auf 95. Davon leben 16 in Bredenbeck, acht in Degersen, 33 in Holtensen, acht in Sorsum, 20 in Wennigsen und zehn in der Wennigser Mark. Das Sachstand-Dokument gibt aber nicht nur Auskunft darüber, wo die Menschen leben, sondern auch in welchen Verhältnissen und welcher Altersgruppe sie angehören.

Überwiegend kommen die Flüchtlinge aus Afrika

Denn seit dem 1. Januar 2020 verfügt die Gemeinde Wennigsen nicht mehr über eine Gemeinschaftsunterkunft, wie beispielsweise in Degersen an der Max-Planck-Straße. Somit sind 52 der 95 Personen in Unterkünften, die der Gemeinde gehören oder von dieser angemietet werden, untergebracht. 43 Personen leben in eigene Mietverhältnissen. Die 95 Personen teilen sich in 33 Kinder im Alter bis 17 Jahre sowie 62 Erwachsene auf. 15 Kinder leben in Bredenbeck und Holtensen, die anderen 18 Kinder in den weiteren Ortschaften. Überwiegend kommen die Flüchtlinge aus afrikanischen Staaten.

Die Gemeinde Wennigsen teilt mit, dass die Geflüchteten von zwei Sozialarbeitern, wobei es sich um eine Voll- und eine Teilzeitkraft handelt, betreut werden. Deutsch- und Integrationskurse finden derzeit pandemiebedingt nicht statt. Lediglich in besonderen Fällen werden diese online im Fortgeschrittenenbereich sehr gekürzt und auf ein Mindestmaß beschränkt angeboten. Auch weitere Angebote für Geflüchtete erfolgen in Wennigsen wegen der Corona-Pandemie seit einem Jahr nicht.

Von Stephan Hartung