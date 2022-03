Wennigsen

Nicht erst seit dem Ukraine-Krieg ist dieses Thema aktuell: Der Ruf nach einer Reduzierung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen wird immer lauter. Damit einher gehen Umdenkprozesse aufgrund des Klimawandels und somit der Ausbau von erneuerbaren Energien. Entsprechende Pläne, vorrangig mit Fotovoltaikanlagen, hat auch die Gemeinde Wennigsen. Doch die sind seit einiger Zeit ins Stocken geraten.

„Es ist ziemlich bitter, dass Corona uns da solche Schwierigkeiten macht“, sagt Jan Krebs, Klimaschutzmanager der Gemeinde Wennigsen. Denn die Materialengpässe auf dem Weltmarkt seien zu spüren, sagt Krebs und berichtet, dass die Hersteller solcher Anlagen große Probleme haben. „Wir wissen, dass manche Auftraggeber ihre im März 2021 bestellten Anlagen erst im November erhalten haben. Die Herstellerfirmen müssen einen echten Stau abarbeiten.“

Politik hat die Entwicklung gebremst

Zahlreiche Teile und Elemente kommen aus China, wo die Solarindustrie einen großen Schwerpunkt hat. „Und wenn wegen Corona ganze Städte und damit auch die Fabriken dicht gemacht werden, dann hat das Auswirkungen über einen langen Zeitraum“, sagt Krebs. Laienhaft könnte man entgegnen, dass man dann eben die benötigten Teile in Deutschland besorgen müsse, wo die Industrie dank geänderten Bewusstseins für die Klimawende einen Schub erfährt. Ja, sagt Krebs, aber eben noch nicht aktuell. „In den vergangenen Jahren wurde da viel verschlafen, die politischen Rahmenbedingungen haben die Entwicklung gebremst. Das Material aus China kostet immer noch nur etwa die Hälfte.“

Aus all diesen Gründen und Unwägbarkeiten kann eine Herstellerfirma aus Uetze, bei der die Gemeinde Fotovoltaikanlagen bestellt hat, keine Aussagen über Liefertermine geben. Und das nicht nur, weil sie coronabedingt Stau abarbeiten muss, sondern auch weil so manche Lieferkette durch den Konflikt in Osteuropa noch unübersichtlicher geworden ist.

Solarkampagne der Gemeinde sorgte für private Nachfragen

Dass die Nachfragen nach Fotovoltaikanlagen vorhanden sind, steht nicht zur Diskussion. Natürlich kann der Klimaschutzmanager nur für Wennigsen sprechen, weiß aber, „dass die Nachfrage explodiert ist“. So gab es 2019 genau 22 Anmeldungen für solche Anlagen, für 2020 jedoch quasi eine Verdoppelung auf 46. Darunter sind überwiegend private Haushalte, wegen der nötigen Registrierung bei der Bundesnetzagentur laufen die Anmeldungen aber auch über die Gemeinde.

Diesen Boom führt Krebs auf die 2020 erfolgte Solarkampagne der Gemeinde zurück. „Wir hatten damals 96 Beratungen durchgeführt. Einige Interessenten haben sich dann relativ schnell entschieden, einige später.“ Für das Jahr 2021 liegen nur vorläufige und noch keine endgültigen Zahlen vor.

In diesem Jahr soll es vier neue Fotovoltaikanlagen geben

Eine Art Fotovoltaikoffensive hat sich die Gemeinde aber auch selbst auf die Fahnen geschrieben für ihre eigenen Gebäude und Liegenschaften. Seit rund zehn Jahren gibt es entsprechende Anlagen auf den Dächern von Rathaus und Feuerwehrhaus der Ortsfeuerwehr Wennigsen. Zu wenig, vor allem wegen der heute leistungsstärkeren Technik.

Geplant und bestellt sind, wenn auch ohne konkreten Liefertermin wegen des Staus bei der Herstellerfirma, insgesamt vier Fotovoltaikanlagen: jeweils eine für die KGS Wennigsen (Anbau West) und den Bauhof sowie zwei Anlagen für die Kläranlage. Für die kommenden Jahre sind weitere Anlagen vorgesehen, die der KGS sowie den Grundschulen Bredenbeck und Wennigsen zugute kommen sollen.