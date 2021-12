Wennigsen - Campingurlaub in Wennigsen: Gemeinde will am Wasserpark Wohnmobilplätze einrichten

Campingurlaub innerhalb Deutschlands liegt voll im Trend. Mit der Einrichtung von Wohnmobilplätzen will auch Wennigsen mehr Touristen in die Deisterkommune locken. Die ersten beiden Stellplätze entstehen auf dem Elan-Parkplatz neben dem Wasserpark.