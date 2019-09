Wennigsen

Der Entwurf für den Wennigser Haushalt ist offiziell vorgestellt. Demnach können sich vor allem die Schulen in Wennigsen über Investitionen freuen. In den nächsten Wochen stehen die politischen Beratungen über den 540-seitigen Plan auf dem Programm.

Marius Rasche von der Wennigser Gemeindeverwaltung stellte im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, Tourismus und Kultur beispielhaft einige Posten und den weiteren Zeitplan vor. So sind für die Ortsfeuerwehr Wennigsen 350.000 Euro für ein neues Tanklöschfahrzeug vorgesehen,für die Sanierung der Grundschule Bredenbeck 1,5 Millionen Euro. Die KGS Wennigsen darf sich über 4 Millionen Euro freuen, die für die Sanierung der naturwissenschaftlichen Bereiche und weiterer Gebäudeteile zur Verfügungen stehen würden. Für 2020 sieht der Haushaltsplanentwurf eine halbe Million Euro für die Außenanlagen im Wasserpark vor.

Hauptstraße soll ausgebaut werden

Auch die Ortsmitte soll schöner werden. Für den Ausbau der Hauptstraße stünden 2,5 Millionen Euro zur Verfügung, weitere 650.000 Euro würden Bund und Land zusteuern. Der Hochwasserschutz in Bredenbeck mit einem Regenrückhaltebecken ist mit 540.000 Euro veranschlagt. Größere Maßnahmen im Bereich der baulichen Unterhaltung gibt es im Rathaus, bei allen Feuerwehrgerätehäusern, im Dorfgemeinschaftshaus Sorsum, an der KGS, in der Obdachlosenunterbringung, in der Kläranlage sowie in der Grundschule Wennigsen. Die baulichen Unterhaltungen werden insgesamt mit 584.000 Euro angegeben.

Ehe der Rat am 12. Dezember den neuen Haushalt beschließt, sieht die zeitliche Abfolge wie folgt aus: Am 1. Oktober trifft sich die Arbeitsgemeinschaft Haushaltskonsolidierung. Der Haushaltsauschusss tagt am 11. November, 25. November und 9. Dezember. Die Mitglieder des Finanzausschusses einigten sich darauf, weil sie noch einige Fragen haben, dass sie an Bürgermeister Christoph Meineke einen Antrag zu dessen Teilnahme an den Sitzungen stellen.

Zu trocken, Pilze wachsen nicht

Außerdem ein Thema im Ausschuss war ein Bericht aus dem Bereich Tourismus. Henrik Heüveldop, der als beratendes Mitglied im Gremium sitzt, berichtete begeistert vom Entdeckertag im Wasserpark mit 400 Gästen. „Außerdem hatten wir die Wasserballer von Waspo Hannover da. Das waren tolle Jungs, die sich sehr nahbar gezeigt haben“, sagte Heüveldop. Weniger erfreulich war jedoch die Bilanz der Pilzentdeckertouren: Insgesamt 110 Teilnehmer hatte man für die zahlreichen Führungen, „wir mussten aber alle absagen, es war einfach zu trocken“, sagte Heüveldop und gab als Erinnerung mit auf den Weg, dass der nächste Deistertag am 10. Mai 2020 stattfindet.

Von Stephan Hartung