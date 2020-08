Wennigsen

Für das kommende Kita-Jahr fehlen in Wennigsen rund 90 Betreuungsplätze für Jungen und Mädchen. Daher sucht die Gemeinde nun nach Grundstücken und Gebäuden, in denen Kindergärten, Krippen und Tagespflegen entstehen könnten.

Zum einen würde nach Grundstücken gesucht, die die Gemeinde kaufen kann, sagt Barbara Zunker, Fachbereichsleiterin Bildung und Soziales bei der Gemeinde Wennigsen. Vorzugsweise sollten diese Grundstücke in Wohn- und Mischgebieten im Gemeindegebiet Wennigsens liegen.

Die Grundstücke sollten laut Zunker zwischen 700 und 3000 Quadratmeter groß sein – so könnten sie Platz für eine Kita mit 50 bis 170 Kindern bieten. Zudem werden Gebäude mit einer Innenfläche ab 400 Quadratmetern und mit einer großen Gartenfläche – auch ab etwa 400 Quadratmetern gesucht, die zu einer Kita umgebaut werden könnten.

Gemeinde will auch Gebäude anmieten

Auch Grundstücke und Gebäude, die nur vermietet werden, seien für die Gemeinde interessant, sagt Zunker. Ideal wären Bürogebäude oder Neubauten, doch auch renovierungsbedürftige Häuser, Rohbau oder Altbauten kämen laut der Fachbereichsleiterin in Frage. Zur Miete sucht die Gemeinde daher Immobilien, die mindestens 600 Quadratmeter groß sind und über eine etwa 2000 Quadratmeter große Außenspielfläche verfügen. Bei dieser Größenordnung könnte eine Kita mit bis zu 100 Kindern entstehen.

Alternativ würde die Gemeinde aber auch kleinere Immobilien – mit etwa 300 Quadratmeter Innenfläche und 1000 Quadratmeter Außenspielbereich – anmieten. Dort könnte dann eine Kita mit bis zu 50 Plätzen entstehen. Doch auch Zwischengrößen seien möglich.

Träger für Kitas und Tagespflegen gesucht

Bei der Suche halte sich die Gemeinde so viele Optionen wie möglich offen, weshalb die Vorgaben sehr grob gehalten sind. „Wir können alles gebrauchen, was uns neue Kita-Plätze bringt“, sagt Zunker.

Sie freue sich über Optionen im gesamten Gemeindegebiet – die Ortsteile seien egal. Ob die Gemeinde Grundstücke kauft oder nur mietet, hänge von der Wirtschaftlichkeit ab. Zudem müsse man schauen, was auf welchem Grundstück mehr Sinn macht: Denkbar sind zum einen langfristige Lösungen, also Kitas, die die kommenden 30 Jahre bestehen sollen, aber auch Übergangslösungen, wie Container, in denen die Kinder nur einige Jahre betreut werden würden. „Das können wir je nach Angebot ganz individuell entscheiden.“

Die Gemeinde schaue derzeit einfach, was alles möglich wäre und wo – von der Tagespflege bis hin zur neuen Kita. Daher suche man auch nach Kita-Träger, die Immobilien kennen, die als Kindertagesstätten realisierbar wären und Kita-Träger, die selbstständig eine Kindertagesstätte erbauen möchten. Unter anderem habe die Gemeinde erst zu Beginn der Woche mit einem freien Träger gesprochen, der sich vorstellen könnte eine Großtagespflege oder einen Waldkindergarten in Wennigsen zu betreiben.

Wer ein geeignetes Grundstück oder Gebäude kennt, der kann die Gemeinde per E-Mail an kinderbetreuung@wennigsen.de kontaktieren.

Auch der Marien-Waldorfkindergarten in Sorsum sucht ein bebautes Grundstück Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

Wird der Waldorfkindergarten erweitert?

Zudem berichtet Zunker, dass auch der Marien-Waldorfkindergarten Sorsum ein bebautes Grundstück zum Kauf sucht, um seine Einrichtung zu erweitern. Gesucht werde ein Grundstück mit bis zu 1000 Quadratmetern und einer Innenfläche ab 270 Quadratmetern im Gemeindegebiet. Nähere Informationen und Angebote können direkt an den Waldorfkindergarten unter Telefon (05109) 51329 50 sowie per E-Mail an info@waldorfkindergarten-sorsum.de gerichtet werden.

