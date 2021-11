Wennigsen

Das Familienservicebüro will das Angebot in der Kindertagespflege in Wennigsen ausbauen. Um weiterhin bedarfsgerecht bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu unterstützen, werden neue Tagesmütter und -väter gesucht. Im Februar 2022 beginnt an der VHS ein neuer Qualifizierungskurs. Außerdem entstehen in Wennigsen gerade zwei Großtagespflegen. Sie werden voraussichtlich im ersten Quartal 2022 in Betrieb gehen. Dadurch entstehen etwa 16 weitere Plätze.

Tagesmütter stark im Trend

In Wennigsen betreuen zehn Tagesmütter zurzeit 45 Kinder. Einen Tagesvater gibt es bislang nicht. „Aktuell sind alle Plätze sind belegt“, sagt Wennigsens Fachbereichsleiterin für Bildung und Soziales, Ilse Baxmann. Die Plätze seien meist schnell vergeben, oft durch Mundpropaganda, da die meisten Tagesmütter in Wennigsen schon viele Jahre dabei seien.

Insbesondere Eltern mit kleinen Kindern legen Wert auf familiennahe Strukturen, kleine Kindergruppen und feste Bezugspersonen – genau das könne die Kindertagespflege mit einer Tagesmutter bieten, insbesondere für Kinder unter drei Jahren. Eine Tagesmutter darf sich um höchstens fünf Kinder kümmern. Die Kinder bauen eine enge Bindung auf. „Es gibt eine feste Bezugsperson für die gesamte Betreuungszeit“, sagt Baxmann. Das sei eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Betreuung von Kleinstkindern. Auch für die Eltern gebe es immer eine feste Ansprechperson. Daher sei es auch wichtig, vorab zu prüfen, ob man zusammenpasst.

Rechtsanspruch seit 2013

Die Gemeinde hat zwar keine Vergleichszahlen. Seit August 2013, so Baxmann, hätten Eltern aber einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für ihr Kind ab einem Jahr. Sie gehe deswegen davon aus, dass seitdem die Nachfrage nach Plätzen für Kinder im Krippenalter insgesamt gestiegen ist, sagt sie.

Zur Tagesmutter oder zum Tagesvater kann sich grundsätzlich jeder und jede ausbilden lassen, der oder die Freude am Umgang und an der Erziehung von Kindern hat, unabhängig davon, welcher Beruf vorher ausgeübt wurde. Als Erzieherin und Erzieher oder Sozialassistentin und Sozialassistent ist in der Regel kein Kurs nötig, wenn man eine vorherige Tätigkeit mit Kindern unter drei Jahren nachweisen kann.

Lesen Sie auch: Eltern in Not – Hier will Wennigsen kurzfristig neue Kinderbetreuungsplätze schaffen

Der Weg zur Kindertagespflege geht in Wennigsen immer über das Familienservicebüro, genauer über die Fachberaterin für Kindertagespflege, Kerstin Hüser. Sie kennt alle Tagesmütter und vermittelt freie Plätze an Eltern. Die Kindertagespflegepersonen werden von ihr in allen Fragen betreut und begleitet. „Ich veranstalte regelmäßige Kooperationstreffen, und mache mindestens einmal im Jahr bei jeder Tagesmutter einen Hausbesuch“, berichtet sie. Die Räumlichkeiten müssen bestimmten Sicherheitsstandards genügen. Voraussetzung sei auch, dass man sich regelmäßig fortbilde und mit den anderen Kindertagespflegepersonen in Wennigsen kooperiere.

Neuer Qualifizierungskurs ab Februar

Der neue Qualifizierungskurs für die Kindertagespflege an der VHS beginnt am 9. Februar 2022. Die Schulung umfasst 300 Unterrichtseinheiten und dauert etwa ein Jahr. Die Kosten liegen bei 4000 Euro – 90 Prozent davon übernimmt allerdings das Land Niedersachsen, somit bleibt ein Eigenanteil von 200 Euro pro Teilnehmer. Diese Kosten werden nach erfolgreichem Abschluss des Kurses von der Gemeinde Wennigsen übernommen.

Wer Interesse hat, sich zur Tagesmutter oder zum Tagesvater ausbilden zu lassen, meldet sich im Familienservicebüro. Ansprechpartnerin Kerstin Hüser ist unter Telefon (05103) 7007-22 und per E-Mail an k.hueser@wennigsen.de zu erreichen.

Von Jennifer Krebs