Wennigsen

Wennigsen nähert sich der 15.000-Einwohner-Marke: 2021 hat die kleinste Regionskommune bei der Einwohnerzahl um 108 zugelegt. Am Ende des Jahres wohnten laut Register des Einwohnermeldeamts 14.967 Menschen in Wennigsen, das entspricht einem Plus von 0,72 Prozent.

Vor allem der Kernort ist deutlich gewachsen. Wennigsen hat aktuell 6032 Einwohner – Ende 2020 waren es 5909. Die Einwohner-Entwicklung in den anderen Ortsteilen: Argestorf 283 Einwohner (2020: 294), Bredenbeck 3021 (2020: 3030), Degersen 2002 (2020: 2017), Evestorf 307 (2020: 313), Holtensen 1424 (2020: 1410), Sorsum 541 (2020: 523), Steinkrug 163 (2020: 168) und Wennigser Mark 1.221 (2020: 1.220).

Bauboom durch Caleidis

Grund für den Zuwachs in Wennigsen ist aktuell das neue Baugebiet Caleidis an der Degerser Straße, wo inzwischen alle Häuser vergeben und die ersten Familien eingezogen sind. Etwa 500 Menschen werden dort später wohnen, wenn das Areal komplett bebaut ist. Caleidis ist das größte Baugebiet, das in Wennigsen in den vergangenen Jahrzehnten geplant und erschlossen wurde – und dies ohne Erbbaurecht. In Wennigsen, wo die meisten Grundstücke der Klosterkammer gehören, ist das eher selten.

Im Gemeindegebiet gibt es nur wenige Flächen für größere Baugebiete. Das liegt auch daran, dass die Landschaftsschutzgebiete rund um Wennigsen vergrößert wurden. Eigentlich wären Degersen und Wennigsen durch die S-Bahn-Anbindung und mehrere Kindergärten ideal, um zu wachsen. Die Landschaftsschutzgebiete sind allerdings im Zuge der letzten Reform unmittelbar an die derzeitigen Baugrenzen gerutscht. Dadurch gibt es kaum noch Spielraum.

Auch Bredenbeck wird wachsen

Dabei sind Baugrundstücke begehrt. Gerade im Genehmigungsverfahren befindet sich das Areal „Im Bergfelde“ in Bredenbeck. Nachdem der Rat dem Bebauungsplan zugestimmt hat, wird der Entwurf vom 20. Januar bis 22. Februar im Rathaus öffentlich zur Einsicht ausliegen. Auf der etwa 6,7 Hektar großen Fläche, die sich im Nordosten von Bredenbeck in Richtung Holtensen erstreckt, sind unterschiedliche Wohnformen vorgesehen. Verteilt auf 60 Grundstücke sollen hier zwischen 101 und 136 neue Einheiten entstehen. Bei der Niedersächsischen Landgesellschaft (NLG), die das Baugebiet entwickelt und vermarktet, gibt es bereits mehr als 650 Voranfragen.

Die alte Polizeischule in der Wennigser Mark wurde an das Unternehmen Gundlach verkauft, das dort ein Öko-Wohnquartier realisieren will. In einem Bieterverfahren schlug das hannoversche Unternehmen mit dem Höchstgebot von 5,4 Millionen Euro 14 Mitbewerber aus dem Rennen. Seit 2008 versuchte das Land, das 5,3 Hektar große Gelände der ehemaligen Polizeischule zu verkaufen. Bis zum ersten Spatenstich werden aber wohl noch mehrere Jahre vergehen. Um dort das Wohnen zu ermöglichen, muss zunächst der gültige Bebauungsplan geändert werden. Es wird sicherlich das letzte Mal in der Region sein, dass so dicht an den Deister und an das Landschaftsschutzgebiet herangebaut werden kann.

Von Jennifer Krebs