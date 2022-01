Wennigsen/Degersen

Wie geht es weiter mit möglichen Standorten für Windkraftanlagen auf dem Gebiet der Gemeinde Wennigsen? Laut einem Ratsbeschluss vom Sommer 2021 soll lediglich eine Fläche in der Feldmark zwischen Degersen, Redderse und Egestorf für neue Windräder zur Disposition stehen. Zu diesem Zweck arbeitet die Verwaltung derzeit an einer Änderung des Flächennutzungsplanes (F-Plan), um Einfluss auf potenzielle Windkraftprojekte nehmen zu können. Degersens Ortsbürgermeister Walter Rasch bleibt skeptisch und wünscht sich mehr Transparenz.

Im neuen Flächennutzungsplan legt die Gemeinde fest, dass einzig in der Feldmark nahe Degersen künftig Windräder stehen dürfen – alle anderen Bereiche im Wennigser Gemeindegebiet wären dann für Windkraftprojekte tabu. Zudem benennt der F-Plan sogenannte weiche Kriterien, die für Windenergieanlagen an diesem Standort gelten. Dazu gehört nach Angaben von Wennigsens Gemeindebürgermeister Ingo Klokemann (SPD) unter anderem ein Mindestabstand von 1000 Metern zur Wohnbebauung.

Es geht um Kompromisse

„Damit wollen wir den Bedürfnissen der Anlieger entgegenkommen, die keine Windräder dicht an der Siedlung haben wollen. Aber unser Entscheidungsspielraum als Gemeinde ist auch sehr klein. Es kann immer nur um tragfähige Kompromisse für alle Beteiligten gehen“, erläutert der Bürgermeister.

Alle Kommunen stehen laut Klokemann in der Pflicht, potenzielle Standortflächen für Windräder auszuweisen. Windkraftanlagen seien per Gesetz im Außenbereich privilegiert. Mithilfe eines neuen F-Plans lege sich die Gemeinde nun ein Steuerungsinstrument zu. Derzeit stecke der Entwurf noch in der abschließenden Vorbereitungsphase. „Es finden noch Treffen mit den Planern statt“, sagt der Verwaltungschef.

Gremien müssen sich beraten

Sei der Entwurf ausgearbeitet, dann befassen sich zunächst die politischen Gremien mit dem geänderten Flächennutzungsplan für die Gemeinde Wennigsen. Im Frühjahr sei dann ein abschließender Ratsbeschluss möglich. „Vielleicht in der Maisitzung, aber das lässt sich jetzt nicht abschätzen“, meint Ingo Klokemann.

Grundsätzlich sieht Klokemann die Notwendigkeit einer nachhaltigen Windernergienutzung und den Gerechtigkeitsgedanken, dass jede Kommune zu diesem Zweck auch Standorte bereithalten müsse – „aber die Eingriffe in das Lebensumfeld der Menschen und in die Natur müssen so gering wie möglich sein.“ Vor diesem Hintergrund halte er die dicht besiedelte Region hier am Deister nicht für besonders geeignet.

Keine Verhinderungspolitik

Auch Degersens Ortsbürgermeister Walter Rasch hat starke Zweifel. „Wir sind hier in Degersen nicht gegen Windkraft und wir wollen auch keine Verhinderungspolitik betreiben. Aber der Standort in der Feldmark zwischen Degersen, Egestorf und Redderse ist für Windräder nicht geeignet“, sagt Rasch.

Bereits vor einigen Jahren hatte sich der Ortsrat massiv dagegen gewehrt, Windräder an dieser Stelle zu erreichten. Damals plante das Unternehmen WPD aus Bremen, fünf Windräder mit einer Höhe von rund 240 Metern zu errichten. Diese Pläne zerschlugen sich zunächst, nachdem das Oberverwaltungsgericht Lüneburg das Kapitel Windenergie im Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP) für unwirksam erklärt hatte.

Die Menschen einbeziehen

Sollte WPD auf der Grundlage eines geänderten Flächennutzungsplanes erneut einen Versuch starten, Windräder an den Standort zu errichten, dann wünschte sich Walter Rasch ein transparentes Verfahren ohne Geheimniskrämerei. „Man hätte auch damals schon offen mit uns reden und die Menschen im Ort mit in das Projekt einbeziehen sollen. Nur so lassen sich vernünftige Kompromisse erzielen“, sagt der Degerser Ortsbürgermeister.

Von Frank Hermann