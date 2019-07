Wennigsen

Leseratten haben Grund zur Freude: Nach mehreren Monaten wird die Gemeindebücherei in Bredenbeck wieder eröffnet. Und das soll gefeiert werden. Alle Interessierten sind für Freitag, 26. Juli, ab 15 Uhr in die frisch sanierten Büchereiräume eingeladen.

Die alte Bredenbecker Dorfschule an der Wennigser Straße mit Heimatstube, Gemeindebücherei, Feuerwehr und Kindergarten musste in den vergangenen Monaten trockengelegt werden. Das Gebäude hat eine neue Drainage und ein unterirdisches Rückhaltebecken bekommen. Zudem wurde die Bücherei mit neuen Wänden und einem neuen Fußboden ausgestattet. Insgesamt wird die Sanierung des Gebäudes laut Baufachbereich der Gemeinde rund 300.000 Euro kosten.

Gebäude ist mehr als 130 Jahre alt

Die Sanierung war nötig, da es in dem mehr als 130 Jahre alten roten Backsteingebäude, das teilweise auf Sandstein gebaut ist, immer wieder Probleme mit Feuchtigkeit gegeben hatte. Mit der Eröffnung der Bredenbecker Grundschule an der Schulstraße, die in den Jahren 1967 und 1968 gebaut wurde, wurde die alte Dorfschule an der Wennigser Straße geschlossen. 1970 zog die Bücherei in das ehemalige Schulhaus ein. Die Bredenbecker Heimatstube befindet sich seit 1973 in der ehemaligen Lehrerwohnung im Erdgeschoss. Auch hier mussten alle Exponate eingelagert werden.

Von Lisa Malecha