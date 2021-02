Wennigsen

Nicht nur Bücher lassen sich gut verleihen: Es gibt Dinge, die braucht man hin und wieder, es lohnt sich aber nicht, diese zu kaufen. In der Wennigser Gemeindebücherei am Rathaus können sich Leser ab sofort auch Gegenstände des Alltags ausleihen.

Wennigsens Büchereileiterin Caren Bock hat dieses relativ neue Konzept, das deutschlandweit bereits einige Bibliotheken bei sich eingeführt haben, sofort gefallen. Leihen statt kaufen – „das ist eine gute Alternative und leistet einen Beitrag zur Nachhaltigkeit und zum umweltbewussten Konsum“, findet sie. „Das passt gut in unsere Kommune.“

Bibliothek der Dinge

34 neu angeschaffte Gegenstände hat die Gemeindebücherei für den Anfang in ihrer „Bibliothek der Dinge“ gelistet. Mit dabei: eine Silikonbackform von der kleinen Raupe Nimmersatt, ein Folienschweißgerät, eine Sofortbildkamera, ein Akkuschrauber und ein Bluetooth-Radio. Die ganze Liste ist im Onlinekatalog auf der Internetseite der Gemeindebücherei einsehbar. Nach und nach möchte Büchereileiterin Bock die „Bibliothek der Dinge“ noch erweitern. Sie denkt dabei an VR-Brillen, Erfinderboxen und auch ein Kamishibai, ein Erzähltheater für zu Hause. Auch Spenden sind erwünscht, die Sachen sollten aber in einem guten und funktionsfähigen Zustand sein, bittet Bock.

So funktioniert die Ausleihe

Aufgrund der aktuellen Niedersächsischen Corona-Verordnung ist die Bücherei in Wennigsen nach wie vor geschlossen. Damit trotzdem Bücher, Hörbücher, DVDs und nun auch die Gegenstände aus der „Bibliothek der Dinge“ ausgeliehen werden können, bietet die Gemeindebücherei eine kontaktlose Ausleihe an.

Wünsche können unter Angabe der Leseausweisnummer per E-Mail an buecherei@wennigsen.de oder telefonisch unter (0 51 03) 7 00 75 50 mitgeteilt werden. Abgeholt werden können die Sachen unter Einhaltung der Corona-Hygieneregeln innerhalb der normalen Öffnungszeiten. Abholschleuse ist der Eingangsbereich der Bücherei.

Von Jennifer Krebs