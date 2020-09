Wennigsen

Entspannt und klimaschonend unterwegs: Die Mitarbeiter der Gemeinde Wennigsen können ihre Arbeitswege ab sofort mit dem Pedelec zurücklegen. Jan Krebs freute sich über die sinnvolle Alternative zum Dienstwagen. „So kann die Verwaltung mit gutem Beispiel vorangehen und häufiger per Rad Termine wahrnehmen“, sagte der Klimaschutzmanager.

Lesen Sie auch: Jan Krebs ist Wennigsens neuer Klimaschutzmanager

Anzeige

Am Mittwoch hatten Udo Scherer von der Klimaschutzagentur Region Hannover und Frank Glaubitz von der Avacon AG dem Wennigser Klimaschutzmanager das neue Dienstfahrrad mit Elektroantrieb überreich. Mit dem komfortablen, vielfältig verstellbaren Pedelec wachse die Motivation, aufs Rad umzusteigen – auch für etwas längere Wege zur Arbeit, sagte Krebs. Er begrüße alle Maßnahmen, die den Radverkehr stärken. Krebs kümmert sich nun auch um den Verleih des Dienstfahrrads an seine Kollegen in der Verwaltung.

Weitere HAZ+ Artikel

Klimaschutzmanager Jan Krebs probiert das neue Pedelec direkt aus. Quelle: Mirko Bartels

Mit der Finanzierung des E-Fahrrads für Kommunen in der Region Hannover wollen Klimaschutzagentur und Avacon die Klimaschutzaktivitäten vor Ort unterstützen. „So setzen wir einen Impuls für nachhaltiges Mobilitätsverhalten, denn mit einem E-Antrieb lassen sich Außentermine auch im hügeligen Deister-Vorland und bei Gegenwind bequem absolvieren“, sagte Frank Glaubitz.

Lesen Sie auch: Erhält Wennigsen weitere Teilauto-Standorte für Carsharing?

Udo Scherer von der Klimaschutzagentur ergänzte: „Bei der Pkw-Nutzung entstehen rund 139 Gramm CO2 pro gefahrenem Kilometer und Person, bei einem E-Bike sind es nur etwa sechs Gramm im konventionellen Strom-Mix.“

Von Lisa Malecha