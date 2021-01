Wennigsen

Es gibt Jobs, die haben einen bestimmten Ruf: Finanzbeamte, Versicherungsvertreter oder eben Gerichtsvollzieher – mit diesen Berufsgruppen möchte man am liebsten gar nichts zu tun haben. Doch wer Nicole Glück kennenlernt, muss diese voreingenommene Meinung revidieren: Die Gerichtsvollzieherin gibt nicht nur gern einen Einblick in ihre Arbeit, sondern weicht mit ihrem freundlichen Gesicht und dem gestylten blonden Kurzhaarschnitt deutlich von dem Klischee des grimmigen Gerichtsvollziehers ab. Von ihrem positiv besetzten Nachnamen ganz zu schweigen. „Was hin und wieder vorkommt: Ich spreche mit einem Anwalt und dieser sagt, dass er heute aber Glück habe“, erzählt sie und lacht.

Wer Schulden hat, soll zahlen

Glück arbeitet am Amtsgericht Wennigsen. Dessen Zuständigkeitsgebiet ist groß, es umfasst das Calenberger Land. Das Wennigser Gericht ist eines von sechs Amtsgerichten im Bezirk des Landgerichts Hannover. Mehr als 50 Mitarbeiter sind in Wennigsen tätig, darunter auch vier Gerichtsvollzieher. Doch wie sieht der Arbeitsalltag einer Gerichtsvollzieherin eigentlich aus?

Vereinfacht gesagt kümmert sich Glück darum, dass Schuldner ihre Zahlungsrückstände an die Gläubiger begleichen, denen also Geld zusteht. Dabei geht es beispielsweise um Firmen und Handwerksbetriebe, aber auch um Verträge im Bereich Mobilfunk. Voraussetzung für das Tätigwerden für einen Gläubiger ist jedoch, dass es zuvor einen „Titel“ gab – zum Beispiel Urteil oder Vollstreckungsbescheid. Erst dann kommt der Gerichtsvollzieher ins Spiel.

Zu prüfen ist dann, ob beim Schuldner pfändbare Werte vorliegen – bei einem nicht angekündigten Besuch. „Dass jemand die Tür aufmacht, ist aber eher überraschend“, berichtet Glück. „Die Leute zahlen oft, bevor sie uns ins Haus reinlassen.“ Denn für den zweiten Besuch wird eine Nachricht hinterlassen, zu welcher Zeit der Gerichtsvollzieher wiederkommt. Das wollen sich die meisten Schuldner wohl ersparen, genauso wie die möglichen Folgen: Vorladung im Gericht zur Abgabe der Vermögensauskunft oder, wenn der Schuldner nicht erscheint, den Haftbefehl.

Oft genug steht für Nicole Glück das Sichten von Akten im Mittelpunkt. Quelle: Stephan Hartung

Pro Monat hat Glück etwas mehr als 100 Fälle. Klingt viel, ist es aber nicht. „Das liegt auch an Corona, deswegen hat sich die Zahl verringert“, sagt die 43-Jährige. Sie steht nicht täglich mit allen Fällen in Kontakt, begleitet sie eher. Ein- bis zweimal pro Woche steht der Besuch bei einem Schuldner auf dem Programm. Die Visiten erfolgen in der Regel allein, ohne Polizei. „Über Angst habe ich mir nie Gedanken gemacht“, sagt sie. Ein gutes Gefühl geben auch die Schutzwesten, die Gerichtsvollzieher vor zwei Jahren erhalten haben. „Wenn es sein muss, macht das sicherer.“

Zurückgekehrt an die Ausbildungsstätte

Glück kennt das Amtsgericht Wennigsen schon lange. Hier hat sie ihre Ausbildung zur Justizfachangestellten absolviert – direkt nach dem Schulabschluss in Gehrden im Alter von 16 Jahren. Nach Abschluss der Gerichtsvollzieherausbildung im Jahr 2007 erfolgten zunächst jeweils zweieinhalb Dienstjahre in Amtsgerichten in Dannenberg und Stadthagen, seit 2013 ist sie zurück in Wennigsen. „Das ist mein Traumjob“, sagt Glück. Zu ihren Aufgaben gehören auch Beschlüsse zu Pfändungen sowie das Zustellen von Kündigungen, Schriftsätzen und Anordnungen wie etwa ein Annäherungsverbot.

Dass sie sich in ihrem Beruf wohlfühlt, ist Glück anzumerken. Und so verhält sie sich auch im Umgang mit den Schuldnern. Nicht von oben herab, „damit kommt man nicht weit“. Sondern: „In unserem Bereich ist das Zwischenmenschliche sehr wichtig. Dann ist in der Bevölkerung auch die Akzeptanz da.“ Glück berichtet davon, dass sie unterwegs auch mal an der Straße einen ihr schon bekannten Schuldner sieht. „Dann kurbele ich das Fenster im Auto herunter und grüße freundlich.“ Das Bild vom unfreundlichen Gerichtsvollzieher ist zumindest in Wennigsen überholt.

Von Stephan Hartung