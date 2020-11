Wennigsen

Ab diesem Wochenende ruhen die Arbeiten auf der Baustelle an der Hauptstraße bis Anfang Januar. Das sorgt nun für Kritik seitens der Wirtschaftlichen Interessengemeinschaft Wennigsen (WIG).

Die hatte sich zunächst für einen Baustopp während des Weihnachtsgeschäfts ausgesprochen – allerdings unter der Bedingung, dass die Straße zumindest halbseitig befahrbar sei, teilte die WIG mit. Da dies nicht der Fall ist, wünschen sich die Geschäftsleute nun, dass der Bau auch über die Weihnachtszeit weitergeht.

Baupause ohne Befahrbarkeit ist laut WIG unnötig

Die Forderung, dass der Bau ruht, stand laut WIG nicht allein da, sondern war in direktem Zusammenhang mit der zumindest einseitigen Befahrbarkeit der Straße gesehen worden, schreibt der WIG-Vorstand weiter. Da dies nicht möglich sei, sei ihre ursprüngliche Forderung obsolet geworden.

„Nach unserer Kenntnis besteht die Baufirma nunmehr darauf zu pausieren oder verlangt zusätzliche Finanzmittel für eine Änderung“, schreibt die WIG. Zwar sei es richtig, dass der Baufirma angeboten wurde, statt bis zum ersten Advent noch bis zum 23. Dezember weiterzuarbeiten, sagt Klaus Rühl vom Team Tiefbau der Gemeinde. „Die Baufirma hat sich letztlich entschieden, doch gemäß Hauptvertrag die Arbeiten pausieren zu lassen. Finanzielle Aspekte spielten hierbei keine Rolle“, betont er.

Die Kreuzung Hauptstraße/Degerser Straße/Argestorfer Straße ist seit dem 9. Oktober wieder für den Verkehr freigegeben. Quelle: Lisa Malecha (Archiv)

Verwaltung versichert: Geschäfte sind für Fußgänger erreichbar

Die WIG hatte sich zudem gewünscht, dass geprüft wird, ob es eine Möglichkeit gibt, die Baustelle zu verfüllen, damit sie während der ruhenden Bauarbeiten befahren werden kann. „Alles das wird nicht geschehen. Die Baustelle ruht ab diesem Wochenende und wird weder von Fußgängern zu begehen noch von Fahrrädern oder Autos zu befahren sein“, schreibt die WIG.

Auch dabei hat die Verwaltung eine andere Ansicht: Fußgänger können die Geschäfte jederzeit während der Baupause erreichen, versichert Rühl. Die Gehwegabschnitte seien freigegeben. Allerdings ist der Bereich für Fahrradfahrer und Autos gesperrt.

Die Baufirma wird die Arbeit voraussichtlich erst am 4. Januar wieder aufnehmen. „Wir hatten daher angeregt, vom 7. Dezember an die Baustelle zu unterbrechen, die Straße befahrbar zu machen und so Einkäufern und Betrieben eine Erleichterung zu verschaffen“, schreibt der WIG-Vorstand und ergänzt, dass auch die Anlieger der benachbarten Straßen über eine beruhigte Adventszeit sicherlich dankbar gewesen wären.

Provisorische Verfüllung ist unwirtschaftlich

Um diese Lösung zu erörtern, gab es ein Treffen mit der Verwaltung am 5. Oktober. „Bis heute haben wir zu unserem Vorschlag lediglich einen kurzen Anruf erhalten, der nichts mit unserem Vorschlag zu tun hatte“, kritisiert die WIG. „Eine Nachbesserung ist bis heute nicht erfolgt. Nun ist es zu spät, um hier noch eine gute Lösung für dieses Jahr zu finden.“

Auch diese Kritik weist Rühl zurück. Es habe zwar Überlegungen gegeben, die Hauptstraße freizugeben. „Jedoch gibt die Verkehrsbehörde der Region Hannover die Fahrbahn im Bauabschnitt zwei und drei – also in den jetzt abgesperrten Baufeldern – nicht frei, da in dem Bereich Kanten an den Rinnen und Kanaldeckeln vorhanden sind, die eine Unfallgefahr darstellen“, teilt Rühl mit und ergänzt, dass die baulichen Provisorien, die die WIG gefordert hatte, wirtschaftlich nicht akzeptabel seien.

In einem Punkt stimmen aber die Geschäftsleute und die Verwaltung überein: Die aktuelle Lösung ist nicht ideal. Die WIG geht sogar soweit zu sagen, dass es die wohl schlechteste Variante sei, die sie sich vorstellen könne. Auch Rühl sagt, dass die Lösung für alle betroffenen Anwohner, Geschäftsleute und Baubeteiligten unbefriedigend sei. „Sie richtet sich letztlich aber nach den Forderungen der WIG gemäß des Bauhauptvertrags“, sagt er. Die WIG will nun mit der Politik einen Weg finden, um „wenigstens im nächsten Jahr eine gleiche Lage abzuwehren“, schreibt der Vorstand.

Von Lisa Malecha