Wennigsen

Weihnachten in den Zeiten von Corona: Das bedeutet für viele Menschen, auf Begegnungen mit lieben Verwandten, Freunden und Bekannten zu verzichten. Für Alleinstehende und für Personen in Quarantäne, die sich einsam fühlen, hält die evangelische Marien-Petri-Kirchengemeinde ein Gesprächsangebot per Telefon bereit. Außerdem ruft Barbara Zunker von der Gemeinde Wennigsen dazu auf, einsamen Menschen aus der Nachbarschaft etwas Zuwendung zu schenken – ohne dabei die Abstands- und Hygieneregeln außer Acht zu lassen.

Gespräche tun gut

„Wer an Heiligabend oder zu Weihnachten allein bleiben muss, der kann zum Telefon greifen und anrufen, um sich nicht so einsam zu fühlen. Denn es tut gut, mit einem Menschen zu reden und eine lebendige Stimme zu hören“, erläutert Klosteräbtissin Mareile Preuschhof, die sich am Telefonservice der Kirchengemeinde beteiligt und während der Feiertage unter der Nummer (0151) 62435396 zu erreichen ist. Als Gesprächspartner stehen außerdem Pastorin Mandy Stark unter Telefon (0157) 33774013 sowie Pastor Carsten Wedemeyer unter Telefon (05103) 5559358 zur Verfügung.

Anzeige

Gespräche von Mensch zu Mensch seien wichtig, betont die Äbtissin. So lasse sich auch die Last des Alleinseins von der Seele reden. Niemand müsse Scheu haben oder davor zurückschrecken, sich an einen der Telefongesprächspartner von der Marien-Petri-Kirchengemeinde zu wenden. „Unser Angebot steht allen Menschen offen, die sich nach etwas Aufmerksamkeit sehnen“, sagt Preuschhof.

Das Angebot sei für alle, denen zu Hause die Decke auf den Kopf fällt oder die einfach gern ein bisschen reden wollen. Wegen der Einschränkungen in der Corona-Krise seien viele persönliche Begegnungen in diesem Jahr nicht möglich – zum Schutz vor Infektionen oder wegen einer Quarantäne. Der Austausch per Telefon könne eine große Hilfe sein.

Private Initiativen

Barbara Zunker, Leiterin des Fachbereiches für Bildung und Soziales in der Gemeinde Wennigsen, setzt auf private Initiative und auf Nachbarschaftshilfe gegen einsame Weihnachten. „Vermutlich wird es die eine oder andere Aktion geben", betont Zunker. Denkbar sei etwa, kleine Weihnachtstüten mit Tee, Schokolade und einer Weihnachtsgeschichte vor die Tür eines Nachbarn zu stellen.

Zudem ruft Zunker dazu auf, in der Nachbarschaft zu schauen, ob es einsame Menschen gibt, die etwas Zuwendung benötigen. Diese Zuwendung ließe sich dann in Eigeninitiative und unter Beachtung der Corona-Schutzregeln bewerkstelligen „Zum Beispiel die Liedtexte eines Weihnachtsliedes mit Angabe von Datum und Uhrzeit in die Briefkästen werfen und dann zum angegebenen Zeitpunkt gemeinsam vor der jeweiligen Haustür das Lied mit den Nachbarn singen“, sagt die Fachbereichsleiterin.

Von Frank Hermann