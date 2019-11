Wennigsen

Gitarrenklänge waren in der fast sechzigjährigen Konzertgeschichte des Kulturkreises Kloster Wennigsen selten auf der Bühne zu hören. Um so begeisterter waren die Besucher, als sie am vergangenen Sonnabend die Katona Twins erlebten. Die Künstler brachten dem Publikum den zauberhaften Klang der Gitarre auf viel...