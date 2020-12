Argestorf

Auf den ersten Blick sah es so aus wie bei so vielen Gottesdiensten in diesen Tagen: Sie finden unter freiem Himmel und nicht in der Kirche statt, am Eingang gibt es wärmende Sitzkissen statt Gebetbücher. Doch den Gottesdienst am vierten Adventssonntag hätten die Kirchengemeinden Wennigsen und Holtensen-Bredenbeck sowieso auf dem Hof Herbst in Argestorf ausgerichtet – nur in Corona-Zeiten eben mit Abstand zwischen den Stühlen und mit Mund-Nasen-Schutz.

Serie zum 50-jährigen Bestehen von Wennigsen

Gottesdienste an außergewöhnlichen Orten – diese Serie hatten sich die beiden Gemeinden überlegt, inspiriert durch das 50-jährige Bestehen der Gemeinde Wennigsen. Zu Beginn der Planungen, die neun Gottesdienste in den neun Ortschaften vorsah, hatte es noch keine Corona-Pandemie. Nun konnten immerhin acht Gottesdienste abgehalten werden, lediglich die Veranstaltung im April auf dem Gelände des Waldorf-Kindergartens in Sorsum musste abgesagt und ins nächste Jahr verschoben werden.

Anzeige

Der Gottesdienst auf dem Hof Herbst bildete nun den Abschluss der Wennigser Serie. Pastor Carsten Wedemeyer leitete den Gottesdienst, für Musik sorgte eine kleine Abordnung des ansonsten viel größeren Jugendchors Quilisma der Kirchengemeinde St. Andreas in Springe.

Mit Abstand: In Argestorf feiern Christen auf dem Hof Herbst den Abschlussgottesdienst der Veranstaltungsreihe. Quelle: Stephan Hartung

Begonnen hatte die Reihe im Bürgersaal Wennigsen am 8. März, weiter ging es in Holtensen im Naturerlebnisgarten, auf dem Hof Voges in Degersen, auf dem Hof Knigge in Bredenbeck, am Glockenturm in Steinkrug, in der Wennigser Mark und vor dem Dorfgemeinschaftshaus in Evestorf. Immer dabei bei allen Gottesdiensten: ein Kreuz aus Baumästen sowie eine Kerze. Die Kerze erhielt symbolisch einen roten Punkt für jede Ortschaft, in der die Veranstaltungsreihe zu Gast war.

„ Gottesdienste wurden sehr gut angenommen“

Rund 80 Personen verfolgten den Gottesdienst auf dem Hof Herbst. Nicht nur diese Zahl erfreute das Organisationsteam. „Die Gottesdienste wurden sehr gut angenommen. Wir haben bei allen Veranstaltungen tolle Resonanzen erlebt“, sagt Mitorganisatorin Anja Fahrenbach. Teil ihrer positiven Bilanz ist auch, „dass wir überall unterschiedliche Besucher hatten und es geschafft haben, Menschen zu bewegen, die sonst selten in die Kirche gehen“. Was ebenfalls zu spüren war: der Wunsch nach einer Fortsetzung. „Viele Leute haben uns angesprochen und um eine Wiederholung gebeten“, sagt Fahrenbach.

Zum Abschluss erhielten die Besucher kleine Geschenke. Quelle: Stephan Hartung

Die gute Nachricht für die Gottesdienstbesucher: Für das nächste Jahr möchten die beiden Kirchengemeinden eine ähnliche Aktion auf die Beine stellen – jedoch nicht nach dem Prinzip von 2020 mit neun Gottesdiensten in den neun Ortschaften. „Das wird eine andere Idee sein, es soll sich nicht um einen Abklatsch von 2020 handeln“, sagt Ina Gärtner.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vorgesehen seien vorerst vier Gottesdienste, ergänzt Ute Budde, möchte aber noch keine Details verraten. „Wir suchen noch nach einem geeigneten Motto und müssen schauen, an welchen Plätzen oder auf welchen Feldern es möglich ist.“ Pastor Wedemeyer, der das ehrenamtliche Engagement des Organisationsteams besonders lobt, fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: „Vielleicht werden es auch sechs Gottesdienste.“

Von Stephan Hartung