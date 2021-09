Den „Gottesdienst am anderen Ort“ gibt es seit 2020. Anlass war Sprecherin Christiane Wartenberg zufolge das 50-jährige Bestehen der Gemeinde Wennigsen, was damals aufgrund der Pandemie nicht gefeiert werden konnte. In diesem Jahr machten die Wennigser Kirchengemeinden auf dem Gelände der freien Waldorfschule in Sorsum, am Alten- und Pflegeheim Lichtenberg in der Wennigser Mark und auf der Obstplantage Zabel in Holtensen Station. Der Gottesdienst im Wennigser Wasserpark bildete den Abschluss der diesjährigen Reihe. Auch im nächsten Jahr soll es wieder „Gottesdienste am anderen Ort“ geben.