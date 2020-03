Sorsum

Die Freie Waldorfschule Sorsum liegt weiterhin im Trend. Das beweisen die steigenden Anmeldezahlen und der am Sonnabend gut besuchte Tag der offenen Tür. Nadja Krüger war mit ihrem Sohn Liam aus Gehrden gekommen. „Mir gefällt hier einfach alles. Das pädagogische Konzept überzeugt mich. Der hier angebotene Epochenunterricht passt gut zu den jeweiligen Entwicklungsstufen“, sagte die Mutter des Sechsjährigen.

Auch Familie Jakobi aus Holtensen blickte hinter die Kulissen der Schule. Sohn Danil gefällt es „prima“. „Es ist einfach alles toll hier“, sagte der Neunjährige.

Schüler stellen Projekte vor

Rund 250 Eltern waren mit ihren Kindern nach Sorsum gekommen, um sich über die Angebote und Lehrinhalte zu informieren. Das vielfältige Programm hatte mit einer Schulführung begonnen. Die Besucher konnten unter anderem bei offenen Unterrichtseinheiten in den ersten, vierten und siebten Klassen teilnehmen.

Im Haus der Jüngsten präsentierten die Klassen eins bis sechs ihre Handarbeiten. Eine Bilderausstellung zum Geschichtsunterricht und Epochenhefte aus den verschiedenen Klassen rundeten das Angebot ab. Auf dem Programm stand außerdem ein Workshop zur Waldorfpädagogik. Auch das offene Atelier, in dem Irmtraud Hoffman den Kindern alles rund um die Malerei erzählte, kam gut an.

Im offenen Atelier gibt Irmtraud Hoffman (rechts) Tipps. Gespannt hören Michaela Schmidt-Wegmann sowie Maike und Arne (von links) zu. Quelle: Heidi Rabenhorst

Auf großes Interesse stieß das Projekt „Gedenktafel“ der Schülerinnen Lena Gressmann, Amélie Müller, Cecilia König und Jil Felipa Fernandes. „Auf unserer Klassenfahrt im Elsass haben wir die Schützengräben am Hartmannswillerkopf aus dem Ersten Weltkrieg besucht. Das war sehr beeindruckend“, erzählte Gressmann. Nach dem Besuch der Kriegsschauplätze haben die vier Mädchen damit begonnen, die Geschichte aufarbeiten. Lehrerin Patricia Drefs und der Bildungsreferent vom Volksbund Hannover, Coskun Tözen, begleiten das Projekt.

Stellen das Projekt „Gedenktafel“ vor: Coskun Tözen (von links), Amélie Müller, Lena Gressmann und Patricia Drefs. Quelle: Heidi Rabenhorst

Gemeinsam wollen sie nicht nur Geschichten und Bilder der Vergangenheit sammeln. „Wir wollen außerdem die gestohlenen Gedenktafeln ersetzen und auf dem Wennigser Friedhof rund um einen Brunnen eine Gedenkstätte anlegen“, sagt Gressmann. „Wir finden es bemerkenswert, was diese jungen Mädchen hier leisten“, sagte der Bildungsreferent vom Volksbund Hannover.

Auskunft über die Gesamtsituation der Schule gab Karolin Weber. Rund 360 Schüler in zwölf Jahrgängen besuchen momentan die Einrichtung in Sorsum – einzügig von der ersten bis zur zwölften Klasse. „Die Anmeldezahlen sind steigend“, sagte Weber. Pro Jahr würden an der Waldorfschule in Sorsum rund 40 bis 50 Neuanmeldungen registriert. „Für die erste bis achte Klasse gibt es Wartelisten“, fügte die Mitarbeiterin der Schulverwaltung hinzu. Trotz der großen Nachfrage sei der alljährliche Tag der offenen Tür ein wichtiges Angebot, um laufend auf die Waldorfschule aufmerksam zu machen.

Theo (links) und Liam haben Spaß an den Spielgeräten. Quelle: Heidi Rabenhorst

Von Heidi Rabenhorst