Wie kann Gemeinschaft noch gelebt werden in einer digitalisierten Welt? Für Wennigsens Bürgermeister und Netzwerker Christoph Meineke ist das eine der entscheidenden Fragestellungen des nächsten Jahrzehnts. „Es muss unsere Aufgabe sein, aktiv daran zu arbeiten, dass wir vor Ort Vertrautheit, Gemeinschaft und Gemeinsinn behalten“, sagte er am Sonntag beim gemeinsamen Neujahrsempfang von Kirche, Kommune und Kloster.

Vor rund 200 Gästen – Vertreter aus Vereinen, Institutionen, Politik und auch Bürger – warb der Bürgermeister für das Jubiläumsfest, mit dem die Gemeinde am 26. September ihr 50-jähriges Bestehen rund ums Rathaus und auf dem Mühlendammweg groß feiern will. „Wir wollen die Vielfalt unseres örtlichen Lebens und die Gemeinschaft hier vor Ort darstellen“, kündigte er an.

Zur Galerie Gute Tradition: Im gemeinsamen Gespräch ist beim Neujahrsempfang von Kloster, Kirche und Kommune das neue Jahr begonnen worden.

Wennigsen wurde 1970 aus den zuvor selbstständigen Gemeinden Argestorf, Bredenbeck, Degersen, Evestorf, Holtensen bei Weetzen, Sorsum und Wennigsen gebildet. Die neue Kommune hatte damals rund 11.000 Einwohner. Mit 53 Quadratkilometern entstand damals die für einige Zeit größte Gebietskörperschaft im Umkreis von Hannover. Heute ist Wennigsen – zumindest einwohnermäßig – die kleinste Kommune der Region. „Aber was das Engagement der Bürger, die Identifikation der Einwohner mit ihren Ortschaften angeht, da sind wir ganz weit vorn“, sagte Meineke und machte das anhand einiger Beispiele fest.

Seit 13 Jahren gebe es etwa den gemeinsame Förderverein der Freiwilligen Feuerwehren. 2448 Mitglieder, ob aktiv oder passiv gebe es in den acht Ortsfeuerwehren. Als herausragendes Engagement im sportlichen Bereich erwähnte Meineke die SG Bredenbeck/Holtensen und sprach von 53.000 ehrenamtlichen Stunden, die hier jährlich geleistet werden. „Das ist gelebter Gemeinschaftsgeist“, lobte der Bürgermeister.

Etliche Projekte geplant

In seiner Neujahrsansprache zählte Meineke zahlreiche geplante Projekte auf, die 2020 in Angriff genommen werden sollen – darunter den Umbau der Hauptstraße, die Sanierung der Bredenbecker Grundschule, den Bau eines neuen Kindergartens, die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans für Windenergie sowie die Modernisierung des Wasserparks. Viele Projekte beruhen auf dem sozialen Engagement der Bürger, ohne das es viele Angebote in Wennigsen nicht geben würde.

Auch Kirchenvorstandsvorsitzender Peter Armbrust bedankte sich dafür, dass „immer viele Menschen bereit sind, sich neu einzubringen“. Nur durch sie könne das Gemeindeleben gut und beständig gestaltet werden.

Eine starke Gemeinschaft

Auch Äbtissin und Hausherrin Mareile Preuschhof hatte zuvor in ihrer Begrüßung das Miteinander und die starke Gemeinschaft hervorgehoben. „Wir sind gerne hier im Ort“, sagte Preuschhof, die als Äbtissin der geistlichen Frauengemeinschaft vorsteht und das Haus für Stille und Begegnung leitet. Sie ermunterte dazu, bei Fragen zur Arbeit im Kloster die Frauengemeinschaft anzusprechen. „Sie erkennen uns, weil wir alle dieses Kreuz tragen“, sagte Preuschhof und hielt ihren Anhänger hoch, den sie um den Hals trägt.

Im vergangenen Jahr haben rund 2000 Menschen im Wennigser Kloster übernachtet. Rund 50 Kurse bietet das Programm in diesem Jahr, von Einkehrtagen bis zu Kalligrafie. „Im Kloster suchen wir die Hoffnung – im Glauben, aber auch im Tun“, sagte Preuschhof.

