Wennigsen

Die Sparkasse Hannover hat die Dienstleistungen in ihrer Filiale in Wennigsen eingeschränkt und die Kasse geschlossen. Seit Montag, 8. Juni, wurden zwar sämtliche Schalter im Zuge der Corona-Lockerungen wieder geöffnet. Außerdem müssen Kunden für persönliche Beratungen keine Termine mehr vereinbaren. Allerdings wurde die Kasse nicht wieder geöffnet, was vor allem ältere Wennigser monieren.

Nun meldet sich auch Ulrich Schmersow, Sprecher der Grünen Regionsfraktion, zu Wort. Er zeigt kein Verständnis für das Vorgehen der Sparkasse. „Die nächste Filiale mit Beratungsangebot befindet sich in Springe oder Gehrden – das ist zu weit. Die Sparkasse hat hier eine besondere Verantwortung zur Daseinsvorsorge – gerade als Teil der öffentlichen Hand. Wir fordern alle Beteiligten auf, gemeinsam nach Lösungen zu suchen, die echte Dienstleistung ohne Barrieren für die Menschen vor Ort bieten.“

Grüne Regionsfraktion unterstützt Rat der Gemeinde

Die Grüne Regionsfraktion sei für den Erhalt von Sparkassenfilialen mit allen Serviceleistungen in wachsenden Ortschaften. In vielen Gemeinden erhöhe sich die Einwohnerzahl durch neue Siedlungs- und Infrastrukturmaßnahmen. Für zukünftige Kundschaft sei also gesorgt. Zudem sollte laut Schmersow in jeder der 21 regionsangehörigen Städte und Gemeinden mindestens eine Filiale mit vollständigem Angebot vorhanden sein. Durch die Schließung der Kasse könnten Kunden beispielsweise kein Münzgeld bekommen oder abgeben, sagt er.

Zudem habe die Region die Aufgabe für gleichwertige Lebensverhältnisse zu sorgen und die Kommunen demografiefest zu machen. Zusätzliche Hürden für Menschen, die digitale Angebote noch nicht nutzen können oder wollen, passen dazu nicht – genauso wenig wie weitere Wege. Daher unterstützt die Regionsfraktion der Grünen die Resolution des Wennigser Rates, in der die Politik eine Wiederaufnahme des Kassenbetriebs fordert.

Sparkasse : Kunden werden nicht alleine gelassen

Die Sparkasse hatte zuletzt mehrfach betont, dass in Wennigsen lediglich der Bargeldsevice an der Kasse aufgegeben wurde. „Bei der Nutzung der Automaten lassen wir unsere Kunden selbstverständlich nicht allein, unsere Vertriebsassistenten unterstützen unsere Kunden bei der Bedienung“, teilte eine Unternehmenssprecherin bereits vor einigen Wochen mit.

Das Personal vor Ort werde älteren Bankkunden gern beim Geld abheben, am Automaten behilflich sein und die Kunden könnten sich weiterhin beraten lassen. Auch der Standort an sich stehe nicht zur Diskussion. Angst das die Filiale aus Wennigsen verschwindet, müsse niemand haben, versicherte die Sparkasse.

Von Lisa Malecha