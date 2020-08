Wennigsen

Die Themen Schulen und Kinderbetreuung rückt die Fraktion der Grünen in den Fokus. Dabei geht es im Schwerpunkt um Ganztagskonzepte und die Ausstattung mit Mensen.

„Als grüne Fraktion stehen wir zu dem Beschluss, in der Sophie-Scholl-Gesamtschule eine Mensa zu bauen, die auch als Freizeitbereich genutzt werden kann“, sagt Ratsfrau Barbara Krüger. Eine Schule, in der die Jugendlichen bis zum Ende des 13. Jahrgangs unterrichtet werden, brauche eine eigene Mensa – allein schon, um dort in Freistunden arbeiten oder einen Kaffee trinken zu können. „Eine Mensa wird natürlich auch dazu führen, dass Schüler vermehrt in der Schule essen“, sagt die Grünen-Politikerin. Sie ergänzt: Für den Pflichtunterricht benötige die KGS zudem zwingend eine Lehrküche; diese könne auch von der Volkshochschule genutzt werden.

Grundschulen brauchen Ganztagskonzept

Zudem wollen die Grünen die Planung an den Grundschulen vorantreiben. Denn ab 2025 besteht für alle Grundschüler ein Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz. Das würde bedeuten, dass die Gemeinde entweder die Anzahl der Hortplätze erhöhen müsste – oder die Grundschulen Ganztagskonzepte erarbeiten. „Diese auch vom Rat befürwortete Möglichkeit halten wir als Grüne für pädagogisch sinnvoll und zeitgemäß“, sagt Krüger. „ Ganztagsschulen ermöglichen, eine individuelle Förderung, soziale Kompetenz und individuelle Interessen stärker zu berücksichtigen – das würde die Bildungschancen erhöhen.“

Im Rahmen der anstehenden Machbarkeitsstudie für einen Ganztagsbetrieb an der Grundschule Wennigsen müsse zudem geprüft werden, welche Möglichkeit der Essenseinnahme für die Grundschüler vorgesehen werden soll, meint Krüger. Es sei an der Zeit, dass die beiden Grundschulen in Wennigsen und Bredenbeck erste Konzepte für den Ganztagsbetrieb vorlegen, betont die Grünen-Politikerin. Das müsste noch in diesem Jahr passieren. „Denn diese Konzepte sind richtungsweisend für die Politik.“ Je nachdem, ob die Grundschulen sich für ein offenes, teilgebundenes oder gebundenes Konzept entscheiden, müssten unterschiedliche Angebote bereitgestellt werden, erklärt Krüger. Das habe auch Auswirkungen auf die Planung der Räumlichkeiten und somit auch auf die Sanierung der Schulen.

Kita-Plätze müssen ausgebaut werden

Der Ausbau des Kita-Bereichs steht laut Grünen-Fraktion außer Frage. Es müsse dringend zusätzlicher Raum für neue Plätze geschaffen werden. „Die Bemühungen der Verwaltung sind kreativ – wir hoffen daher auf kurzfristige Lösungen und würden auch die Containervariante oder Übergangslösungen in Dorfgemeinschaftshäusern unterstützen“, sagt Krüger – und lobt ausdrücklich das Engagement von Fachbereichsleiterin Barbara Zunker.

Von Lisa Malecha