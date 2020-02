Bredenbeck

In der Grundschule Bredenbeck wurde es am Freitagvormittag bunt: Schüler und Lehrer feierten Fasching mit einer Disco und sportlichen Aktivitäten. Für die 165 Jungen und Mädchen sei es ein grandioser Tag gewesen, sagt Rektorin Tatjana Seidensticker.

Tilman (von links), Emil, Johanna und Kira finden die Bewegungslandschaft zum Fasching an der Grundschule Bredenbeck toll. Quelle: Tatjana Seidensticker

Die Kinder der Klasse 3a hatte sich zur Feier etwas besonderes ausgedacht. Vor der gesamten Schulgemeinschaft rappen sie: „Es tanzt die Fee, der Astronaut / Der Teufel mit der Räuberbraut, /die Katze mit Micky Maus / Wer noch mit wem tanzt? – denk dir’s aus!“

Die Lehrer der Grundschule Bredenbeck haben großen Spaß an der gemeinsamen Faschingsfeier mit den rund 170 Kindern. Quelle: Tatjana Seidensticker

Lehrer tanzen für die Schüler

Und genau so kam es: Bei der Faschingsdisco in der Aula tanzte jeder mit jedem, und auch die Lehrer tanzten den Schüler etwas vor. Anschließend durften sich die Kinder aus Bredenbeck in der Turnhalle austoben. Dort hatten Lehrer eine Bewegungslandschaft aufgebaut. „Das war die beste Faschingsparty, die ich je erlebt habe“, befand die sechsjährige Lena.

Von Lisa Neugebauer