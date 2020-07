Wennigsen

Die Schüler der zweiten Klasse lauschen gespannt den Worten ihrer Lehrerin Heike Schaal, als diese ihnen den lang erwarteten Brief aus Tansania vorliest. Es geht um Naturschutz, um Baumpatenschaften aber auch darum, was die Brieffreunde aus dem afrikanischen Land gerne machen. Seit Neustem haben alle Jungen und Mädchen der Klasse nämlich einen Brieffreund aus der Lambo Estate Schule in Tansania.

Schon fünf Jahre besteht die Brieffreundschaft zwischen der Grundschule Wennigsen und der Schule auf dem anderen Kontinent. Der Kontakt wurde über den kleinen hannoverschen Verein Rafiki-za-Tanzania hergestellt, sagt Schaal. Nun haben neue Klassen ihre Brieffreunde „kennengelernt“ – mit kleinen Steckbriefen, die sie sich gegenseitig zuschicken.

Kinder erkennen viele Gemeinsamkeiten

Und dabei stellen die Schüler fest: Es gibt zwar einige Unterschiede – „die Kinder in Tansania heißen ganz anders als wir“, „das Essen ist ganz anders und die haben andere Lieblingstiere“ – aber auch viele Gemeinsamkeiten. „Mein Brieffreund spielt gerne Fußball“, sagt etwa Ella. Das machen die Kinder in Wennigsen auch gerne.

Die Jungen und Mädchen zeigen stolz die Briefe, die sie von ihren Freunden aus Tansania bekommen haben. Quelle: Lisa Malecha

Stolz erzählen die Jungen und Mädchen von ihren neuen Freunden und davon, was sie über das Leben in Tansania schon alles erfahren haben. Pädagogischer Schwerpunkt der Partnerschaft ist die Bildung für nachhaltige Entwicklung, eine weltweite Bildungsoffensive, die Kinder und Jugendliche befähigen soll, ihre Zukunft nachhaltig und friedvoll zu gestalten. „Unsere Brieffreundschaft soll einen Beitrag dazu leisten. Im interkulturellen Dialog lernen die Kinder voneinander und bereichern sich“, sagt Schaal.

Naturschutz ist großes Thema bei der Brieffreundschaft

Wie sind die Lebensumstände in Tansania und Deutschland, welche Hobbys und Lieblingsessen haben die Kinder hier und dort? Was sind die Lieblingstiere und leben Löwen und Elefanten bei den Brieffreunden wirklich in freier Nature? Dies sind Fragen, die sich die Kinder gegenseitig stellen. In letzter Zeit wurde auch das Thema Naturschutz und Klimaschutz angesprochen.

Farid antwortet seinem Brieffreund und erzählt ihm von seinem Alltag in Wennigsen. Quelle: Lisa Malecha

Eine Gruppe Schüler und deren Lehrerin haben nun auch zu diesem Thema einen Brief an Wennigser Schüler geschrieben. Darin berichten sie vom Naturschutz-Club, von Baumpatenschaften und von Müllsammelaktionen. „Wir machen den Pausenhof auch sauber und vermeiden Plastik“, sagt einer der Wennigser Schüler, denn auch an der Grundschule gibt es vielfältige Naturschutzbemühungen.

Auch finanziell unterstützen die Wennigser Schüler ihre Brieffreunde: Unter anderem durch Spenden, von denen in Tansania Schuluniformen und Bücher gekauft werden. Nachdem die Wennigser Kinder ihren Brieffreunden von sich und ihren Hobbys berichtet haben, bleibt ihnen nur festzustellen: So eine Brieffreundschaft ist ganz schön „cool“.

Die Brieffreunde aus Tansania haben den Wennigser Kindern auch Fotos aus ihrem Schulalltag geschickt. Quelle: privat

