Wennigsen

Selbstgebastelte Dekorationen, ein lebender Online-Adventskalender und Theateraufführungen: In der Grundschule Wennigsen herrscht in diesen Tagen schon längst eine vorweihnachtliche Atmosphäre. Die Kinder und das pädagogische Personal haben sich bereits mit einigen Aktionen auf die Adventszeit eingestimmt und freuen sich auf noch weitere Programmpunkte, die besinnliche Stimmung versprühen sollen.

„An einem gemeinsamen Basteltag haben alle Kinder in ihren Klassen wundervolle Sachen gebastelt – zum Verschenken, aber auch für die Schule“, sagt die Schulleiterin Melanie Engelke. Mit den selbst gebastelten Dekorationen sei die Schule schon zu einem weihnachtlich-winterlich geschmückten Ort geworden.

Schüler produzieren Online-Beiträge für lebendigen Adventskalender

Täglicher Höhepunkt ist laut Schulleiterin unter anderem ein lebendiger Online-Adventskalender: Schon seit dem 1. Dezember können im Internet über einen Link aus dem jüngsten Elternbrief an jedem Tag selbst produzierte Beiträge der Schüler aufgerufen werden – für die anderen Schüler, Eltern und Lehrer „Hinter jeder Tür verbirgt sich eine Überraschung“, sagt Engelke. Der Online-Kalender gehe auf eine Initiative der Lehrerin Diana Braunholz zurück. Sie habe nach der erfolgreichen Aktion im vergangenen Jahr auch jetzt wieder alle Klassen zum Mitmachen motiviert, berichtet die Schulleiterin. Braunholz kümmere sich auch um das Hochladen der Beiträge. Zum täglichen Adventsprogramm zählen Gedichte, Geschichten, Lieder, Tänze, und Musikstücke.

Was in der Pausenhalle der Grundschule bereits vor wenigen Tagen für Stimmung gesorgt hat: ein Auftritt des Musiktheaters Pampelmuse. „Die Darsteller haben die Bremer Stadtmusikanten aufgeführt“, erzählt Engelke. Die Veranstaltung mit Schauspiel und Gesang sei extra für den Auftritt in der Schule auf die notwendigen Vorgaben der sogenannten 2G-plus Regel angepasst worden. „So konnten zumindest hinter den Masken und auf Abstand endlich wieder Kinderaugen leuchten“, sagt die Schulleiterin. Ein von den Kindern geschmückter Tannenbaum versprühe in der Pausenhalle ebenfalls Adventsatmosphäre.

Dem vierten Jahrgang der Grundschule steht indes ein märchenhaftes Erlebnis noch bevor: Die Viertklässler werden in wenigen das Theater für Niedersachsen (TfN) in Hildesheim besuchen. Gezeigt wird das Weihnachtsmärchen „Die Schneekönigin“.

Inklusionskinder backen mit Lehrerinnen Waffeln

Was in der Adventszeit in einer Schule auch nicht fehlen darf, ist das gemeinsames Backen und der Genuss von selbst zubereiteten Waffeln. Das wird laut Engelke im Dezember vom Team Pädagogik des Kollegiums gemeinsam mit Inklusionskindern in der Küche des Kinderhortes erledigt. Diese lebenspraktischen Übungen seien schließlich besonders für die inklusiv beschulten Kinder ein großer Bestandteil des Lernens. „An drei Freitagen im Advent können deshalb die Schüler einer Kohorte für einen kleinen Beitrag frisch gebackenen Waffeln erwerben“, berichtet die Schulleiterin. Die Einnahmen sollen für einen guten Zweck gespendet werden.

Auf der langen Liste der besonderen Aktionen steht im Dezember aber auch noch ein großes Turnfest: „Dann verwandelt sich die Turnhalle für jede zweite Klasse eine Schulstunde lang in einen abenteuerlichen Dschungel“, berichtet Engelke. Hintergrund der Aktion: Die Grundschule erneuert zurzeit ihr Gütesigel als Sportfreundliche Schule.

Von Ingo Rodriguez