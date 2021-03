Wennigsen

In das Schmutzwasser-Kanalsystem in Wennigsen wird zu viel Fremdwasser eingeleitet. Das belastet das Klärwerk und führt zu erhöhten Kosten, weil es zusammen mit dem tatsächlich verschmutzten Abwasser unnötigerweise aufbereitet und gereinigt wird.

Wennigser Mark und Argestorf in diesem Jahr

Fremdwasser ist das Wasser, das in den Schmutzwasserkanal gelangt, aber kein Schmutzwasser ist – also Regen-, Grund- und Drainagewasser. „Der Fremdwasseranteil in den Schmutzwasserkanälen ist in den letzten Jahren stetig angestiegen“, sagt Wolfgang Wilde vom Team Bautechnik der Verwaltung. Die Gemeinde hat deshalb ein langfristiges Fremdwasserbeseitigungskonzept, ein Zehn-Jahres-Programm erarbeitet, das in diesem Jahr in der Wennigser Mark und in Argestorf umgesetzt werden soll.

Die Hauptrohrleitungen wurden dort mittels Kanalfernsehkamera gründlich inspiziert. „Bei der Untersuchung wurden Mängel in den Hauptkanälen und in den Kontrollschächten festgestellt“, so Wilde: feine Risse, Versätze der Muffen und fehlerhafte Verbindungen. Als Kanalabschnitte genebelt wurden, kam außerdem heraus, dass von einigen Grundstücken nicht in die Regenkanalisation eingeleitet wird, sondern in den Abwasserkanal.

Eigentümer müssen Fehlanschlüsse beseitigen

Rathausmitarbeiter Wilde spricht von etwa 30 betroffenen Haushalten, die von der Gemeinde in nächster Zeit angeschrieben und mit Fristsetzung zur Beseitigung des Fehlanschlusses aufgefordert werden. Denn jeder Eigentümer – so steht es in der gültigen Kanalanschlusssatzung der Gemeinde – ist dafür verantwortlich, dass seine Grundstücksentwässerungsanlage den anerkannten Regeln der Technik sowie den gültigen Normen entspricht.

Die Anschlussleitung vom Hauptkanal bis zur Grundstücksgrenze beziehungsweise bis zum Kontrollschacht auf dem Grundstück wird von der Gemeinde hergestellt und betrieben.

Von Jennifer Krebs