Wennigsen

Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte Hacer Kirli staunte nicht schlecht, als sie eines Tages einen Anruf aus Berlin bekam. Sie sei in die Fachkommission Integrationsfähigkeit berufen worden, sagte der Anrufer. „Ich habe das erst nicht ganz ernst genommen“, sagt Kirli und lacht. Immerhin hatte sie sich nicht auf die Mitarbeit in der Fachkommission beworben. Das Gremium soll Weg aufzeigen, wie Integration in Deutschland weiterentwickelt werden kann.

Die unabhängige Fachkommission der Bundesregierung war durch die vielen Projekte, die Kirli in Wennigsen angestoßen hat, und durch die Berichte der HAZ auf sie aufmerksam geworden. „Die Fachkommission suchte jemanden aus Norddeutschland, der Fachwissen aus der Integrationsarbeit mit sich bringt – und bei der Recherche sind sie dank der häufigen Berichterstattung auf mich gestoßen“, sagt Kirli. Und so kam es, dass sie gemeinsam mit Experten, Professoren und Doktoren aus ganz Deutschland an dem Abschlussbericht, den Bundeskanzlerin Angela Merkel im Januar entgegengenommen hat, mitgearbeitet hat. Wer sich für den Fachbericht interessiert, findet diesen sowie weitere Infos online unter fachkommission-integrationsfähigkeit.de.

Das Dokument enthält eine Bestandsaufnahme der wirtschaftlichen, arbeitsmarktpolitischen, gesellschaftlichen und demografischen Rahmenbedingungen für Integration sowie Impulse und Empfehlungen, wie diese weiterentwickelt werden können, sagt Kirli.

Kirli bringt eigene Themen ein

„Die Arbeit war schon eine Herausforderung für mich, immerhin komme ich aus der Praxis und nicht aus der Wissenschaft“, sagt sie und ergänzt: „Es freut mich, dass ich meine Themen – die vor allem in den Bereichen Ehrenamt, kulturelle Bildung, Gleichstellung der Geschlechter und soziale Integration liegen – in den Bericht einbringen konnte.“

Zudem sei es wichtig, dass auch auf die Situation in kleineren Kommunen, wie Wennigsen es eine ist, hingewiesen wird. „Die Situation hier ist ja eine ganz andere als etwa in Berlin“, sagt sie. Die Kommission habe sich daher auch damit befasst, wie Lösungen für alle Einzelfälle unter Beachtung der jeweiligen lokalen Situation gefunden werden können. Sie hofft nun, dass der Fachbericht möglichst viele Menschen erreicht und dass er sich positiv auf die Integration im Land auswirkt.

Von Lisa Malecha