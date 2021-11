Anlässlich des Internationalen Männertages am 19. November hat Wennigsens Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte Hacer Kirli am Freitag kleine Karten mit Teebeuteln an männliche Passanten vor dem Rathaus verteilt. Dabei wies Kirli auf Benachteiligungen von Männern hin und rief zu mehr Gesundheitsvorsorge auf.