Welche drei Dinge sollten einem Schwimmmeister bei der Arbeit nicht ausgehen? Hartwig Hudasch muss bei der Frage nicht lange überlegen. „Sonnencreme, Kühlkissen und gute Laune“, zählt er auf und schickt wie zum Beweis ein Lachen hinterher. Seit der Eröffnung des Wasserparks Wennigsen im Jahr 2008 ist der 62-Jährige hier Chef und gute Seele zugleich. Ein vermeintlicher Traumjob, hinter dem jedoch mehr Arbeit steckt, als es die entspannte Atmosphäre des Naturbades vermuten lasst.

Das alte Klischee vom Bademeister, der braungebrannt mit Sonnenbrille, Goldkettchen und roten Shorts am Beckenrand steht und dabei streng aufs Wasser schaut – abgesehen von einer gesunden Bräune ist Hudaschs Auftreten davon denkbar weit entfernt. Auf die hartnäckigen Vorurteile angesprochen, kann sich der Mann im weißen Poloshirt mit dem blau eingestickten Namen auf der Brust ein Lächeln nicht verkneifen. Sprüche wie „so wie ihr arbeitet, möchte ich gern mal Urlaub machen“ kennt er zu Genüge. „Die meisten Menschen sehen eben nicht, was alles dazu gehört und wie anstrengend beispielsweise eine Wasseraufsicht sein kann“, sagt er beim Gang über den breiten Holzsteg, der Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken trennt.

Beckenaufsicht mit geschärften Sinnen

Es gibt Tage wie diesen im Wennigser Bad, an denen das Geschehen in den Becken überschaubar ist. „Das Wetter ist ganz gut, aber die Schule hat gerade wieder angefangen. Da sind viele Kinder und Eltern erstmal mit anderen Dingen beschäftigt“, sagt Hudasch mit Blick auf die wenigen Mädchen und Jungen im Wasser. Wenn sich hier an heißen Tagen jedoch Hunderte Menschen auf einmal tummeln, ist es vorbei mit der Ruhe. Dann sind ein kühler Kopf und scharfe Sinne gefragt.

Schön ist es geworden: Hartwig Hudasch vor der neuen Matschanlage des Wasserparks. Quelle: André Pichiri

„Man kann nicht ständig alles und jeden im Blick haben. Aber mit denn Jahren bekommt man ein Gespür dafür, auf was man besonders achten muss“, sagt Hudasch. Und was die Augen nicht sehen, bekommen häufig die Ohren mit. „Ich kann das schwer erklären, aber oft hört man es, sobald etwas nicht stimmt. Da sind plötzlich Geräusche da, die da nicht hingehören“, erklärt der Schwimmmeister mit der Erfahrung von 45 Berufsjahren. „Und manchmal hat man einfach Glück.“ Ab 1000 Besuchern wird es auch Hudasch zu viel. Dann bekommt er eine unterstützende Kraft des DLRG an die Seite gestellt. Die Zusammenarbeit funktioniere sehr gut.

Mikroorganismen helfen beim Filtern

Die Aufsicht macht jedoch nur einen Teil der täglichen Arbeit eines Schwimmmeisters aus. Da ist auch noch die Technik, die gewissenhaft bedient, geprüft und gewartet werden muss. Das gilt auch für das neue Prunkstück des frisch sanierten Bades. Der Kiesfilter, mit dem das Wasser ganz ohne Einsatz von Chemie gereinigt wird. „Wir ahmen hier die Natur nach“, sagt Hudasch stolz und zeigt auf das große Kiesbett im hinteren Teil des Geländes. Begeisterung schwingt mit, als er erklärt, wie dort das Wasser über Kiesschichten verregnet wird, die von unzähligen Mikroorganismen bevölkert werden. Und wie die kleinen hungrigen Helfer die Bakterien aus dem Wasser vertilgen.

Modernste Technik: Die neue Filteranlage wird digital gesteuert. Die Wasserreinigung übernehmen Mikroorganismen. Quelle: André Pichiri

Bei der Erläuterung der naturnahen Filtersystems einmal in Fahrt gekommen klingt Hudasch mehr wie ein Biologe als wie ein Schwimmmeister. „Man muss sich schon mit dem Prinzip des Naturbades identifizieren und dahinter stehen“, sagt er. Jede Woche kommt das Gesundheitsamt vorbei und nimmt Proben. Ergebnis: „Unsere Wasserwerte sind optimal“, sagt er stolz.

Bei Ansagen kommt es auf den richtigen Ton an

Zurück an den Becken wird Hudasch von zwei jungen Mädchen angesprochen. „Dürfen wir uns zwei Schwimmmatten ausleihen?“ „Na klar, dahinten könnt ich euch welche wegnehmen“, antwortet der 62-Jährige mit einem Lächeln. Auch die Ansage an ein Mädchen, das verbotenerweise mit Schwimmflossen über die Steinplatten läuft, kommt betont freundlich rüber: „Das sind Schwimm- und keine Laufflossen.“

Hudasch schätzt das „nette und höfliche Publikum“ im Wasserpark. Geschichten aus Bädern mit Schlägereien, Security und Polizeieinsätzen kennt er nur von Kollegen. Vereinzelt gäbe es auch mal Jugendliche, bei denen man „Erziehungsarbeit“ leisten müsse. Aber auch da komme es auf den richtigen Ton an. „Man kann viele Dinge lernen, aber eine gewisse Ruhe muss einem gegeben sein. Sonst wird man in diesem Beruf nicht lange glücklich“, sagt er.

Hudasch muss es wissen. Er begann 1974 seine Ausbildung und hat die Entscheidung seitdem nie bereut. Kindern das Schwimmen beizubringen, sei für ihn noch immer das Größte. Bei der Frage, wie viele Kinder es bislang wohl waren, winkt er ab. „Keine Ahnung, viele Tausende auf jeden Fall“, sagt der Wennigser Schwimmmeister, der auf diese Bezeichnung selbst übrigens gar keinen Wert legt: „Wenn die Kinder Herr Bademeister sagen, passt das.“

Von André Pichiri